Албанія візьме участь у першому Глобальному саміті миру - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський подякував міжнародним партнерам за підтримку та заявив, що Албанія готова приєднатись до Глобального саміту миру у Швейцарії.
Албанія візьме участь у першому Глобальному саміті миру, який пройде у Швейцарії. Про це заяви президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.
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Глава держави наголосив, що Україна цінує кожен прояв допомоги, яку ми отримали в цей страшний час повномасштабної війни.
Окрім того, президент подякував Албанії за укладений Договір про дружбу та співробітництво й всім лідерам за згоду взяти участь у Глобальному саміті миру.
Наше партнерство – України та Балкан, України та всього регіону Південно-Східної Європи – буде продовжено участю партнерів у першому Глобальному саміті миру, який ми готуємо у Швейцарії. Можемо зробити цей саміт та всю роботу щодо Формули миру – результативними
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Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама наголосив на важливості збереження чіткої проукраїнської позиції та продовження надання зброї Україні.
За його словами, втрата ясності щодо підтримки Києва загрожує вступом у фазу темряви, а припинення поставок зброї було б цинічним і абсурдним.
Нагадаємо
Албанія погоджується приєднатися до основної групи зі створення спеціального трибуналу для розслідування військових злочинів росії в Україні.