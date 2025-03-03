Акции европейских оборонных компаний бьют рекорды из-за планов по укреплению обороны Украины
Киев • УНН
Акции Rheinmetall, Saab и Dassault Aviation выросли на 8.9-15% после заявлений об усилении обороны Украины.
Сегодня, 3 марта, акции европейских оборонных компаний резко выросли. Это произошло на фоне заявлений лидеров о поддержке Украины и опасений относительно помощи со стороны США. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.
Детали
По данным Bloomberg, акции компаний, таких как Rheinmetall, Saab и Dassault Aviation, поднялись на 8,9%, 11% и 15% соответственно. Корзина европейских оборонных акций Goldman Sachs достигла нового рекорда, увеличив годовой прирост до 63%.
В Goldman Sachs зафиксировали рекордный годовой прирост оборонных акций, что также свидетельствует о высоком спросе на продукцию этих компаний.
Все эти изменения стали результатом дискуссий, проходивших на саммите в Лондоне, где европейские лидеры обсуждали необходимость увеличения расходов на оборону.
Великобритания и Франция, как ключевые союзники, планируют создать так называемую «коалицию желающих», чтобы участвовать в миротворческих силах и усиливать обороноспособность Украины.
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский Союз должен выделить 200 млрд евро для усиления обороны, что стало еще одним фактором, способствующим росту оборонного сектора.
Это решение подкрепляет рост спроса на оружие, особенно на технику, которую производят компании, как Rheinmetall, которая уже увеличила свою стоимость на 67% в 2023 году.
Ожидается, что даже с потенциальным мирным процессом в Украине расходы на оборону в Европе будут расти, ведь страны нуждаются в наращивании производства новой техники и вооружений.
Генеральный директор BAE Systems, крупнейшего производителя оружия в Европе, подтвердил, что эти расходы будут продолжать расти, что позволит компании получить выгоду от продажи оружия странам НАТО. Однако, есть вопрос относительно того, способны ли оборонные компании в Европе увеличить свои производственные мощности для удовлетворения спроса.
Европейские лидеры продолжают демонстрировать свою поддержку Украине. Франция и Великобритания не только укрепляют оборонный потенциал, но и планируют создать новую группу «Европа плюс», к которой могут присоединиться другие страны, включая Канаду. Это также подчеркивает растущий уровень сотрудничества в вопросах безопасности и обороны в Европе.
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