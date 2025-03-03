Акції європейських оборонних компаній б'ють рекорди через плани щодо зміцнення оборони України

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 35883 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 59471 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 61509 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 65752 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 77139 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 61412 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 59360 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 127253 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82925 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 232552 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
73%
Популярнi новини

Суд залишив під вартою екскомандира бригади "Анна Київська" Рюмшина, але знову зменшив розмір застави

9 квітня, 16:27 • 14170 перегляди

На Рівненщині діти пошкодили ліхтарі біля пам’ятника загиблим в Афганістані: покарано батьків

9 квітня, 16:41 • 13355 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 16368 перегляди

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 11050 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 26146 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 95620 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 127253 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 232552 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 408378 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 399988 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 16374 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 23784 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24602 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26500 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76830 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Акції європейських оборонних компаній б'ють рекорди через плани щодо зміцнення оборони України

Київ • УНН

 • 80689 перегляди

Акції Rheinmetall, Saab і Dassault Aviation зросли на 8.9-15% після заяв про посилення оборони України.

Акції європейських оборонних компаній б'ють рекорди через плани щодо зміцнення оборони України

Сьогодні, 3 березня, акції європейських оборонних компаній різко зросли. Це сталося на тлі заяв лідерів про підтримку України та побоювань щодо допомоги з боку США. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

За даними Bloomberg, акції компаній, таких як Rheinmetall, Saab і Dassault Aviation, піднялися на 8,9%, 11% і 15% відповідно. Кошик європейських оборонних акцій Goldman Sachs досяг нового рекорду, збільшивши річний приріст до 63%.

У Goldman Sachs зафіксували рекордний річний приріст оборонних акцій, що також свідчить про високий попит на продукцію цих компаній.

Усі ці зміни стали результатом дискусій, що проходили на саміті в Лондоні, де європейські лідери обговорювали необхідність збільшення витрат на оборону.

Великобританія та Франція, як ключові союзники, планують створити так звану "коаліцію охочих", щоб брати участь у миротворчих силах та посилювати обороноздатність України.

Франція і Британія запропонували Україні місячне перемир'я "в повітрі, на морі та в енергетичній інфраструктурі" - Макрон03.03.25, 08:47 • 34751 перегляд

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європейський Союз повинен виділити 200 млрд євро для посилення оборони, що стало ще одним фактором, що сприяє зростанню оборонного сектору.

Це рішення підкріплює зростання попиту на зброю, особливо на техніку, яку виробляють компанії, як Rheinmetall, яка вже збільшила свою вартість на 67% у 2023 році.

Очікується, що навіть з потенційним мирним процесом в Україні витрати на оборону в Європі будуть зростати, адже країни потребують нарощування виробництва нової техніки і озброєнь.

Генеральний директор BAE Systems, найбільшого виробника зброї в Європі, підтвердив, що ці витрати продовжуватимуть зростати, що дасть можливість компанії отримати вигоду від продажу зброї країнам НАТО. Однак, є питання щодо того, чи здатні оборонні компанії в Європі збільшити свої виробничі потужності для задоволення попиту.

Європейські лідери продовжують демонструвати свою підтримку Україні. Франція та Великобританія не лише зміцнюють оборонний потенціал, а й планують створити нову групу "Європа плюс", до якої можуть приєднатися інші країни, включно з Канадою. Це також підкреслює зростаючий рівень співпраці в питаннях безпеки та оборони в Європі.

Фінляндія готує нову програму військової допомоги для України на 660 млн євро27.02.25, 12:35 • 27599 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Новини Світу
Рейнметалл
NATO
Європейський Союз
Еммануель Макрон
Фінляндія
Канада
Франція
Сполучене Королівство
Україна
Brent
$64.90
Bitcoin
$82,241.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,110.12
Ethereum
$1,637.93