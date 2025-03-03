Акції європейських оборонних компаній б'ють рекорди через плани щодо зміцнення оборони України
Київ • УНН
Акції Rheinmetall, Saab і Dassault Aviation зросли на 8.9-15% після заяв про посилення оборони України.
Сьогодні, 3 березня, акції європейських оборонних компаній різко зросли. Це сталося на тлі заяв лідерів про підтримку України та побоювань щодо допомоги з боку США. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
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За даними Bloomberg, акції компаній, таких як Rheinmetall, Saab і Dassault Aviation, піднялися на 8,9%, 11% і 15% відповідно. Кошик європейських оборонних акцій Goldman Sachs досяг нового рекорду, збільшивши річний приріст до 63%.
У Goldman Sachs зафіксували рекордний річний приріст оборонних акцій, що також свідчить про високий попит на продукцію цих компаній.
Усі ці зміни стали результатом дискусій, що проходили на саміті в Лондоні, де європейські лідери обговорювали необхідність збільшення витрат на оборону.
Великобританія та Франція, як ключові союзники, планують створити так звану "коаліцію охочих", щоб брати участь у миротворчих силах та посилювати обороноздатність України.
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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європейський Союз повинен виділити 200 млрд євро для посилення оборони, що стало ще одним фактором, що сприяє зростанню оборонного сектору.
Це рішення підкріплює зростання попиту на зброю, особливо на техніку, яку виробляють компанії, як Rheinmetall, яка вже збільшила свою вартість на 67% у 2023 році.
Очікується, що навіть з потенційним мирним процесом в Україні витрати на оборону в Європі будуть зростати, адже країни потребують нарощування виробництва нової техніки і озброєнь.
Генеральний директор BAE Systems, найбільшого виробника зброї в Європі, підтвердив, що ці витрати продовжуватимуть зростати, що дасть можливість компанії отримати вигоду від продажу зброї країнам НАТО. Однак, є питання щодо того, чи здатні оборонні компанії в Європі збільшити свої виробничі потужності для задоволення попиту.
Європейські лідери продовжують демонструвати свою підтримку Україні. Франція та Великобританія не лише зміцнюють оборонний потенціал, а й планують створити нову групу "Європа плюс", до якої можуть приєднатися інші країни, включно з Канадою. Це також підкреслює зростаючий рівень співпраці в питаннях безпеки та оборони в Європі.
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