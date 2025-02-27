Фінляндія готує нову програму військової допомоги для України на 660 млн євро
Київ • УНН
Міноборони Фінляндії планує виділити 660 млн євро на замовлення для фінської оборонної промисловості на підтримку України. Закупівлі здійснюватимуться з урахуванням критичних потреб України та можливостей фінських компаній.
Міністерство оборони Фінляндії готує нову програму підтримки України на 660 мільйонів євро, націлену на замовлення для фінської оборонної промисловості, повідомило Міноборони країни 26 лютого, пише УНН.
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"У перших урядових змінах до бюджету обговорюють пропозицію Міноборони щодо нового пакету фінансування обсягом 660 мільйонів євро для фінської оборонної промисловості", - ідеться в повідомленні.
"Досі ми здебільшого підтримували Україну через передачу запасів, але в майбутньому продукція значною мірою замовлятиметься у наших вітчизняних компаній. Завдяки цим рішенням ми зміцнимо як шанси України на справедливі мирні умови, так і фінський сектор безпеки та безпеку поставок у майбутньому", - сказав міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.
Нова програма підтримки готується з осені минулого року. Закупівлю здійснюватиме Департамент логістики Збройних сил Фінляндії. "Відправною точкою для закупівлі матеріалів є критичні потреби України, придатність продукту для постачання, а також виробничі та доставочні можливості компаній. Продукція буде передана Україні в межах майбутніх пакетів матеріальної допомоги", - ідеться в повідомленні.
Найближчими тижнями під головуванням міністра оборони, як зазначено, відбудеться круглий стіл, на якому пакет фінансування більш детально обговорюватимуть із підприємствами оборонної промисловості.
Доповнення
Фінляндія, за даними Міноборони країни, передала Україні 27 пакетів оборонної допомоги. Вартість усіх пакетів оборонної допомоги, наданих Фінляндією Україні, включно з останнім пакетом, становить приблизно 2,5 млрд євро.