Финляндия готовит новую программу военной помощи для Украины на 660 млн евро
Киев • УНН
Минобороны Финляндии планирует выделить 660 млн евро на заказы для финской оборонной промышленности в поддержку Украины. Закупки будут осуществляться с учетом критических потребностей Украины и возможностей финских компаний.
Министерство обороны Финляндии готовит новую программу поддержки Украины на 660 миллионов евро, нацеленную на заказы для финской оборонной промышленности, сообщило Минобороны страны 26 февраля, пишет УНН.
Детали
"В первых правительственных изменениях в бюджет обсуждается предложение Минобороны о новом пакете финансирования в размере 660 миллионов евро для финской оборонной промышленности", - говорится в сообщении.
"До сих пор мы в основном поддерживали Украину путем передачи запасов, но в будущем продукция будет в значительной степени заказываться у наших отечественных компаний. Благодаря этим решениям мы укрепим как шансы Украины на справедливые мирные условия, так и финский сектор безопасности и безопасность поставок в будущем", - сказал министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.
Новая программа поддержки готовится с осени прошлого года. Закупку будет осуществлять Департамент логистики Вооруженных сил Финляндии. "Отправной точкой для закупки материалов являются критические потребности Украины, пригодность продукта для поставки, а также производственные и доставочные возможности компаний. Продукция будет передана Украине в рамках будущих пакетов материальной помощи", - говорится в сообщении.
В ближайшие недели под председательством министра обороны, как указано, состоится круглый стол, на котором пакет финансирования будет более подробно обсуждаться с предприятиями оборонной промышленности.
Дополнение
Финляндия, по данным Минобороны страны, передала Украине 27 пакетов оборонной помощи. Стоимость всех пакетов оборонной помощи, предоставленных Финляндией Украине, включая последний пакет, составляет примерно 2,5 млрд евро.