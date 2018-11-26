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Агрессия против украинских судов была спланирована высшим руководством РФ - Ельченко

Агрессия против украинских судов была спланирована высшим руководством РФ - Ельченко

Киев  •  УНН

 • 8931 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что на сегодняшний есть неопровержимые доказательства, что агрессивные действия в Азовском море были спланированы и санкционированы высшим руководством Российской Федерации. Об этом он сказал на внеочередном заседании Совбеза ООН, передает УНН.

"Есть неопровержимые подтверждения того, что агрессивные действия России были спланированы и санкционированы высшим военным руководством России", - подчеркнул постпред Украины в ООН.

"Россия совершила акт открытой военной агрессии против Украины, открывая огонь по трем военным судам... Недавние военные действия России - еще одно нарушение международного права, включая Устав ООН, Конвенция ООН по морскому праву, Будапештский меморандум 1994 года, а также действующие двусторонние соглашения. Это намеренная провокация, цель которой - ухудшить ситуацию в сфере безопасности в регионе для установления полного контроля над Азовским морем и Керченским проливом", - отметил он.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранения и увлечения в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.

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