Агрессия против украинских судов была спланирована высшим руководством РФ - Ельченко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что на сегодняшний есть неопровержимые доказательства, что агрессивные действия в Азовском море были спланированы и санкционированы высшим руководством Российской Федерации. Об этом он сказал на внеочередном заседании Совбеза ООН, передает УНН.
"Есть неопровержимые подтверждения того, что агрессивные действия России были спланированы и санкционированы высшим военным руководством России", - подчеркнул постпред Украины в ООН.
"Россия совершила акт открытой военной агрессии против Украины, открывая огонь по трем военным судам... Недавние военные действия России - еще одно нарушение международного права, включая Устав ООН, Конвенция ООН по морскому праву, Будапештский меморандум 1994 года, а также действующие двусторонние соглашения. Это намеренная провокация, цель которой - ухудшить ситуацию в сфере безопасности в регионе для установления полного контроля над Азовским морем и Керченским проливом", - отметил он.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранения и увлечения в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.