Агресія проти українських суден була спланована вищим керівництвом РФ - Єльченко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив, що на сьогодні є беззаперечні докази, що агресивні дії в Азовському морі сплановані і санкціоновані вищим керівництвом Російської Федерації. Про це він сьогодні сказав на позачерговому засідання Радбезу ООН, передає УНН.
“Є незаперечні підтвердження того, що агресивні дії Росії були сплановані і санкціоновані вищим військовим керівництвом Росії”, — наголосив постпред України в ООН.
“Росія вчинила акт відкритої воєнної агресії проти України, відкриваючи вогонь по трьох воєнних суднах... Недавні військові дії Росії — ще одне порушення міжнародного права, включаючи статут ООН, Конвенцію ООН з морського права, Будапештських меморандум від 1994 року, а також чинні двосторонні угоди. Це навмисна провокація, ціль якої — погіршити ситуацію у сфері безпеки в регіоні для встановлення повного контролю над Азовським морем і Керченською протокою”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.
Збройні сили України привели в повну боєготовність.
Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.