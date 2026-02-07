"Адские санкции": Стефанчук в США обсудил с Грэмом и Блюменталем средства влияния на рф

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обсудил в Вашингтоне с сенаторами США средства, которые способны изменить ход войны и принудить Россию к миру. Об этом он сообщил в Facebook, информирует УНН.

По словам Стефанчука, стороны пришли к согласию, что только жесткие санкции могут повлиять на Москву.

Это – адские санкции против России, санкции, которые принудят ее к миру. Во время разговора с председателем Бюджетного комитета Сената США Линдси Грэмом и сенатором Ричардом Блюменталем... подробно обсудили содержание санкций, пути их введения и временные рамки. Проинформировал об очередных российских атаках по украинской энергетической инфраструктуре. Это – сознательный террор против гражданских