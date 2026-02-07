"Адские санкции": Стефанчук в США обсудил с Грэмом и Блюменталем средства влияния на рф
Киев • УНН
Председатель ВР Руслан Стефанчук обсудил в Вашингтоне с сенаторами США средства, способные принудить россию к миру. Стороны пришли к согласию, что только жесткие санкции могут повлиять на москву.
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обсудил в Вашингтоне с сенаторами США средства, которые способны изменить ход войны и принудить Россию к миру. Об этом он сообщил в Facebook, информирует УНН.
Детали
По словам Стефанчука, стороны пришли к согласию, что только жесткие санкции могут повлиять на Москву.
Это – адские санкции против России, санкции, которые принудят ее к миру. Во время разговора с председателем Бюджетного комитета Сената США Линдси Грэмом и сенатором Ричардом Блюменталем... подробно обсудили содержание санкций, пути их введения и временные рамки. Проинформировал об очередных российских атаках по украинской энергетической инфраструктуре. Это – сознательный террор против гражданских
Он рассказал, что во время встречи также обсуждалась необходимость дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины как ключевого элемента защиты людей и критической инфраструктуры.
Поблагодарил сенатора Грэма за продвижение инициативы по передаче Украине ракет Tomahawk. Пригласил сенаторов снова посетить Украину. Поддержка Украины в Конгрессе США остается двухпартийной – и именно это делает ее устойчивой
Напомним
Накануне министр финансов США Скотт Бессент заявил, что дальнейшие санкции США против России зависят от переговоров по прекращению войны в Украине. Вашингтон рассмотрит новые санкции против теневого флота России, если мирные переговоры не принесут результатов.
