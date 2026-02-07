"Адские санкции": Стефанчук в США обсудил с Грэмом и Блюменталем средства влияния на рф

$43.140.03
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 10427 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 17012 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 16097 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 14842 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 19087 просмотра
6 февраля, 12:09 • 12184 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
6 февраля, 12:09 • 12184 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 26411 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 17679 просмотра
6 февраля, 09:02 • 20282 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
6 февраля, 09:02 • 20282 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 66986 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

публикации
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 19093 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 25209 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 26411 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 37230 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 66986 просмотра
"Адские санкции": Стефанчук в США обсудил с Грэмом и Блюменталем средства влияния на рф

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Председатель ВР Руслан Стефанчук обсудил в Вашингтоне с сенаторами США средства, способные принудить россию к миру. Стороны пришли к согласию, что только жесткие санкции могут повлиять на москву.

"Адские санкции": Стефанчук в США обсудил с Грэмом и Блюменталем средства влияния на рф

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обсудил в Вашингтоне с сенаторами США средства, которые способны изменить ход войны и принудить Россию к миру. Об этом он сообщил в Facebook, информирует УНН.

Детали

По словам Стефанчука, стороны пришли к согласию, что только жесткие санкции могут повлиять на Москву.

Это – адские санкции против России, санкции, которые принудят ее к миру. Во время разговора с председателем Бюджетного комитета Сената США Линдси Грэмом и сенатором Ричардом Блюменталем... подробно обсудили содержание санкций, пути их введения и временные рамки. Проинформировал об очередных российских атаках по украинской энергетической инфраструктуре. Это – сознательный террор против гражданских

- отметил председатель ВР.

Он рассказал, что во время встречи также обсуждалась необходимость дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины как ключевого элемента защиты людей и критической инфраструктуры.

Поблагодарил сенатора Грэма за продвижение инициативы по передаче Украине ракет Tomahawk. Пригласил сенаторов снова посетить Украину. Поддержка Украины в Конгрессе США остается двухпартийной – и именно это делает ее устойчивой

- добавил Стефанчук.

Напомним

Накануне министр финансов США Скотт Бессент заявил, что дальнейшие санкции США против России зависят от переговоров по прекращению войны в Украине. Вашингтон рассмотрит новые санкции против теневого флота России, если мирные переговоры не принесут результатов.

