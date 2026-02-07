$43.140.03
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 10464 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 17167 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 16234 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 14958 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 19216 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 12208 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 26448 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 17692 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 20291 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 67013 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
"Пекельні санкції": Стефанчук у США обговорив з Гремом і Блюменталем засоби впливу на рф

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Голова ВР Руслан Стефанчук обговорив у Вашингтоні з сенаторами США засоби, що здатні примусити росію до миру. Сторони дійшли згоди, що тільки жорсткі санкції можуть вплинути на москву.

"Пекельні санкції": Стефанчук у США обговорив з Гремом і Блюменталем засоби впливу на рф

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук обговорив у Вашингтоні з сенаторами у США засоби, які здатні змінити хід війни і примусити росію до миру. Про це він повідомив у Facebook, інформує УНН.

Деталі

За словами Стефанчука, сторони дійшли згоди, що тільки жорсткі санкції можуть вплинути на москву.

Це - пекельні санкції проти росії, санкції, які примусять її до миру. Під час розмови з головою Бюджетного комітету Сенату США Ліндсі Гремом та сенатором Річардом Блюменталем ... детально обговорили зміст санкцій, шляхи їхнього запровадження і часові рамки. Поінформував про чергові російські атаки по українській енергетичній інфраструктурі. Це - свідомий терор проти цивільних

- зазначив голова ВР.

Він розповів, що під час зустрічі також обговорювалася необхідність подальшого посилення протиповітряної оборони України як ключового елементу захисту людей і критичної інфраструктури.

Подякував сенатору Грему за просування ініціативи щодо передачі Україні ракет Tomahawk. Запросив сенаторів знову відвідати Україну. Підтримка України в Конгресі США залишається двопартійною - і саме це робить її стійкою

- додав Стефанчук.

Нагадаємо

Напередодні міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що подальші санкції США проти росії залежать від переговорів щодо припинення війни в Україні. Вашингтон розгляне нові санкції проти тіньового флоту росії, якщо мирні переговори не принесуть результатів.

Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу06.02.26, 18:55 • 10464 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Конгрес США
Ліндсі Грем
Вашингтон
Сполучені Штати Америки
Україна