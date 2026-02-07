"Пекельні санкції": Стефанчук у США обговорив з Гремом і Блюменталем засоби впливу на рф

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук обговорив у Вашингтоні з сенаторами у США засоби, які здатні змінити хід війни і примусити росію до миру. Про це він повідомив у Facebook, інформує УНН.

За словами Стефанчука, сторони дійшли згоди, що тільки жорсткі санкції можуть вплинути на москву.

Це - пекельні санкції проти росії, санкції, які примусять її до миру. Під час розмови з головою Бюджетного комітету Сенату США Ліндсі Гремом та сенатором Річардом Блюменталем ... детально обговорили зміст санкцій, шляхи їхнього запровадження і часові рамки. Поінформував про чергові російські атаки по українській енергетичній інфраструктурі. Це - свідомий терор проти цивільних