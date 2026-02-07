"Пекельні санкції": Стефанчук у США обговорив з Гремом і Блюменталем засоби впливу на рф
Київ • УНН
Голова ВР Руслан Стефанчук обговорив у Вашингтоні з сенаторами США засоби, що здатні примусити росію до миру. Сторони дійшли згоди, що тільки жорсткі санкції можуть вплинути на москву.
Деталі
За словами Стефанчука, сторони дійшли згоди, що тільки жорсткі санкції можуть вплинути на москву.
Це - пекельні санкції проти росії, санкції, які примусять її до миру. Під час розмови з головою Бюджетного комітету Сенату США Ліндсі Гремом та сенатором Річардом Блюменталем ... детально обговорили зміст санкцій, шляхи їхнього запровадження і часові рамки. Поінформував про чергові російські атаки по українській енергетичній інфраструктурі. Це - свідомий терор проти цивільних
Він розповів, що під час зустрічі також обговорювалася необхідність подальшого посилення протиповітряної оборони України як ключового елементу захисту людей і критичної інфраструктури.
Подякував сенатору Грему за просування ініціативи щодо передачі Україні ракет Tomahawk. Запросив сенаторів знову відвідати Україну. Підтримка України в Конгресі США залишається двопартійною - і саме це робить її стійкою
Нагадаємо
Напередодні міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що подальші санкції США проти росії залежать від переговорів щодо припинення війни в Україні. Вашингтон розгляне нові санкції проти тіньового флоту росії, якщо мирні переговори не принесуть результатів.
