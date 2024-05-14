"Абсурд": Кулеба развенчал "одно из любимой лжи, которую продвигает россия" относительно мирных переговоров весной 2022 года

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Генштаб: на фронте состоялись уже 93 столкновений, наибольшая активность россиян - на Покровском направлении
14 мая Вооруженные силы Украины сообщили о 93 боевых столкновениях на фронте, наибольшая активность наблюдалась на Покровском направлении, где россияне совершили 30 обстрелов и 13 авиаударов.
Силы обороны контролируют ситуацию, продолжаются оборонительные бои на значительной части пограничной полосы: Волошин о ситуации на Харьковщине
На севере Харьковской области продолжаются активные боевые действия, при этом Вооруженные силы Украины контролируют сложную и динамичную ситуацию, ведут оборонительные бои и отражают попытки россиян закрепиться в некоторых населенных пунктах.
Под видом декораций для аквариума: из Украины пытались переслать полсотни моллюсков юрского периода
Киевские таможенники изъяли 52 окаменелых моллюсков Юрского периода возрастом 145-149 миллионов лет, которые незаконно переправляли из Запорожья в Канаду под видом аквариумных украшений.
Стефанчук прибыл с рабочим визитом в Анкару: обсудил углубление сотрудничества с турецким коллегой Куртулмушем
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук посетил Анкару, где встретился с турецкими чиновниками, в том числе со Спикером Великого Национального Собрания, чтобы обсудить стратегическое сотрудничество, формулу мира и усиление сотрудничества между парламентами Украины и Турции.
В результате ударов рф по Харькову пострадали 9 человек - мэр
Девять человек получили легкие ранения в результате российских ударов по Харькову, в том числе попадание в жилой дом.
Удары по Харькову: россияне попали в 10-й этаж многоэтажки и в гаражи рядом
Российские снаряды попали в 10-й этаж 12-этажного жилого дома и прилегающие гаражи в Харькове, вызвав пожары, но о жертвах пока не сообщается.
В москве таксист после ссоры выстрелил в генерал-майора в отставке
Водитель такси выстрелил в ногу российскому генерал-майору в отставке из травматического оружия после ссоры.
В Тбилиси возле здания парламента начались задержания. МВД Грузии заявляет, что акция якобы "приобрела насильственный характер"
Задержания начались возле здания грузинского парламента после того, как группа протестующих сломала ограждение, а Министерство внутренних дел Грузии заявило, что акция приобрела насильственный характер.
россия активизировала попытки дискредитации Украинской формулы мира - ЦПД
россия активизировала усилия по дискредитации мирной формулы Украины, угрожая военной эскалацией и отвергая будущие мирные переговоры как "ультиматум", если Запад вмешается на поле боя.