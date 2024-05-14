"Абсурд": Кулеба развенчал "одно из любимой лжи, которую продвигает россия" относительно мирных переговоров весной 2022 года

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что то, что "Украина и россия были близки к мирному соглашению весной 2022 года", но Украина его якобы "отклонила", - это одно из любимой лжи, которую продвигает россия и ее симпатики, чтобы сместить фокус. Однако при более пристальном рассмотрении фактов оказывается, что вся эта история не выдерживает критики, отметил глава дипломатии Украины, пишет УНН.

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"Я иногда слышу, как говорят, что Украина и россия были близки к мирному соглашению весной 2022 года, но Украина его отклонила. И поэтому, по их мнению, полномасштабная война тянется третий год. Ну, это одно из любимой лжи, которое пропагандирует россия и ее симпатики. Внимательный взгляд на факты показывает, что вся история не выдерживает критики, и мне понадобится менее четырех минут, чтобы это доказать", - указал глава МИД.

Но, посоветовал он: "сначала спросите себя, почему россия раскручивает эту историю?"

"Ответ прост: акцентируя внимание общественности на стамбульских переговорах, россияне пытаются переложить вину за войну в центре Европы с себя, агрессора, на Украину, на которую напали. Они хотят, чтобы люди забыли, что это россия начала полномасштабную войну в феврале 2022 года, и вместо этого сосредоточились на переговорах в конце марта 2022 года", - указал глава МИД.

"Смещая фокус, они пытаются рассказать всем: "Видите, россия на самом деле хотела мира. Это Украина отказалась". Абсурд. Если бы россия хотела мира, она вообще не должна была нападать на Украину", - отметил Кулеба.

Он указал, что "да, это правда, что украинская и российская делегации встречались с первых дней вторжения". "Они действительно обсуждали пути преодоления этого. Но позиции были настолько далекими, а российские требования настолько странными, что перспективы реального решения не было даже отдаленно. Проекты документов, просочившиеся в прессу, просто отражают эту дискуссию, но не могут считаться реальным соглашением. Каждый дипломат знает, что ничего не согласовано, пока все не согласовано. И совершенно очевидно, что ничего не было согласовано в марте или апреле 2022 года", - указал глава МИД.

"Идея проведения переговоров президентов россии и Украины действительно обсуждалась, но россия ее отклонила", - добавил Кулеба.

Он отметил, что "другие люди иногда говорят, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приезжал в Киев и и оказал давление на президента Зеленского, чтобы тот не заключал мирное соглашение с россией". "Это очень смешная история. Во-первых, каждый, кто хоть раз встречался с президентом Зеленским, знает, что он не тот человек, на которого можно оказать давление, чтобы принять какое-то решение. Во-вторых, потому что процесс переговоров между делегациями фактически продолжался в течение апреля и даже мая, далеко после визита Джонсона. Это не совсем соответствует истории, не так ли?" - заметил Кулеба

"Так кто на самом деле разрушил перспективу мира? Это был Борис Джонсон или Владимир Зеленский? Нет, этого человека зовут рутин. Он разрушает мир в Украине уже более десяти лет, сначала оккупировав Крым и часть Донбасса в 2014 году, затем препятствуя минскому и нормандскому мирным процессам, затем начав полномасштабную агрессию, а затем отказываясь ее прекратить. Поэтому война тянется", - указал глава МИД.

"Только вместе мы сможем остановить россию и положить конец ее агрессивным планам в отношении остальной Европы. Чтобы это произошло, продолжайте поддерживать Украину и не покупайтесь на российскую ложь", - подытожил Кулеба.

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