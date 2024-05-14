"Абсурд": Кулеба розвінчав "одну з улюблених брехень, яку просуває росія" щодо мирних переговорів навесні 2022 року

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що те, що "Україна та росія були близькі до мирної угоди навесні 2022 року", але Україна її нібито "відхилила", - це одна з улюблених брехень, яку просуває росія та її симпатики, щоб змістити фокус. Однак при більш пильному розгляді фактів виявляється, що вся ця історія не витримує критики, зазначив голова дипломатії України, пише УНН.

Деталі

"Я іноді чую, як кажуть, що Україна та росія були близькі до мирної угоди навесні 2022 року, але Україна її відхилила. І тому, на їхню думку, повномасштабна війна тягнеться третій рік. Ну, це одна з улюблених брехень, яку пропагує росія та її симпатики. Уважніший погляд на факти показує, що вся історія не витримує критики, і мені знадобиться менше чотирьох хвилин, щоб це довести", - вказав голова МЗС.

Але, порадив він: "спочатку запитайте себе, чому росія розкручує цю історію?"

"Відповідь проста: акцентуючи увагу громадськості на стамбульських переговорах, росіяни намагаються перекласти провину за війну в центрі Європи з себе, агресора, на Україну, на яку напали. Вони хочуть, щоб люди забули, що це росія почала повномасштабну війну в лютому 2022 року, і натомість зосередилися на переговорах наприкінці березня 2022 року", - вказав очільник МЗС.

"Зміщуючи фокус, вони намагаються розповісти всім: "Бачите, росія насправді хотіла миру. Це Україна відмовилася". Абсурд. Якби росія хотіла миру, вона взагалі не повинна була нападати на Україну", - зазначив Кулеба.

Він вказав, що "так, це правда, що українська та російська делегації зустрічалися з перших днів вторгнення". "Вони справді обговорювали шляхи подолання цього. Але позиції були настільки далекими, а російські вимоги настільки дивними, що перспективи реального вирішення не було навіть віддалено. проекти документів, що просочилися в пресу, просто відображають цю дискусію, але не можуть вважатися реальною угодою. Кожен дипломат знає, що нічого не узгоджено, доки все не узгоджено. І цілком очевидно, що нічого не було узгоджено в березні чи квітні 2022 року", - вказав голова МЗС.

"Ідея проведення переговорів президентів росії та України дійсно обговорювалася, але росія її відхилила", - додав Кулеба.

Він зазначив, що "внші люди іноді кажуть, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїжджав до Києва і тиснув на президента Зеленського, щоб той не укладав мирну угоду з росією". "Це дуже смішна історія. По-перше, кожен, хто хоч раз зустрічався з президентом Зеленським, знає, що він не та людина, на яку можна тиснути, щоб ухвалити якесь рішення. По-друге, тому що процес переговорів між делегаціями фактично тривав протягом квітня і навіть травня, далеко після візиту Джонсона. Це не зовсім відповідає історії, чи не так?" - зауважив Кулеба

"Так хто насправді зруйнував перспективу миру? Це був Борис Джонсон чи Володимир Зеленський? Ні, цю людину звати путін. Він руйнує мир в Україні вже більше ніж десять років, спочатку окупувавши Крим і частину Донбасу в 2014 році, потім перешкоджаючи мінському і нормандському мирним процесам, потім розпочавши повномасштабну агресію, а потім відмовляючись її припинити. Тому війна тягнеться", - вказав голова МЗС.

"Лише разом ми зможемо зупинити росію та покласти край її агресивним планам щодо решти Європи. Щоб це сталося, продовжуйте підтримувати Україну і не купуйтесь на російську брехню", - підсумував Кулеба.

рф хоче зірвати саміт миру й має конкретний план: Зеленський озвучив інформацію від розвідки