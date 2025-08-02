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50 боестолкновений на фронте 2 августа: ВСУ отбили атаки врага на разных направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 480 просмотра

2 августа на линии фронта произошло 50 боестолкновений. ВСУ отбили атаки россиян на Северо-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Торецком и других направлениях.

50 боестолкновений на фронте 2 августа: ВСУ отбили атаки врага на разных направлениях - Генштаб

С начала суток 2 августа произошло 50 боестолкновений на линии фронта российско-украинской войны. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

Со стороны российской федерации были обстреляны приграничные населенные пункты, в частности Заречье, Карповичи, Клюсы, Леоновка Черниговской области; Прогресс, Александровка, Рясное, Кучеровка, Ходыно, Толстодубово, Студенок, Уланово, Покровка Сумской области; Лемищино Харьковской области.

На Северно-Слобожанском и курском направлениях Силы обороны отбили пять атак россиян. Противник с начала суток нанес семь авиационных ударов, сбросил десять управляемых авиационных бомб и совершил 126 артиллерийских обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили три атаки врага в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое.

На Купянском направлении агрессор трижды совершал штурмовые действия в районах населенных пунктов Купянск, Степная Новоселовка и Загрызово.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала одиннадцать раз вблизи населенных пунктов Карповка, Григоровка и в сторону населенных пунктов Чернещина, Среднее, Шандриголово.

На Краматорском направлении оккупанты совершили одну безрезультатную попытку продвинуться вперед в направлении населенного пункта Новомарково.

На Торецком направлении, в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка и в направлении Иванополья, наши воины остановили четыре наступательных действия врага.

На Покровском направлении оккупанты совершили 14 попыток потеснить ВСУ с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоекономическое, Сухецкое, Родинское, Лысовка, Покровск, Зверово, Удачное, Зеленый Кут, Новоукраинка.

На Новопавловском направлении враг шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Малеевка, Воскресенка, Новополь и в направлении населенного пункта Филиал.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белогорье.

На Ореховском направлении противник сбросил авиабомбу в районе Новоандреевки.

На Приднепровском направлении авиаудару подверглось Львово.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что российские оккупанты солгли о захвате Часового Яра Донецкой области.

Евгений Устименко

Война
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Черниговская область
Украина
Купянск