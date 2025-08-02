50 боестолкновений на фронте 2 августа: ВСУ отбили атаки врага на разных направлениях - Генштаб
Киев • УНН
2 августа на линии фронта произошло 50 боестолкновений. ВСУ отбили атаки россиян на Северо-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Торецком и других направлениях.
С начала суток 2 августа произошло 50 боестолкновений на линии фронта российско-украинской войны. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.
Детали
Со стороны российской федерации были обстреляны приграничные населенные пункты, в частности Заречье, Карповичи, Клюсы, Леоновка Черниговской области; Прогресс, Александровка, Рясное, Кучеровка, Ходыно, Толстодубово, Студенок, Уланово, Покровка Сумской области; Лемищино Харьковской области.
На Северно-Слобожанском и курском направлениях Силы обороны отбили пять атак россиян. Противник с начала суток нанес семь авиационных ударов, сбросил десять управляемых авиационных бомб и совершил 126 артиллерийских обстрелов.
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили три атаки врага в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое.
На Купянском направлении агрессор трижды совершал штурмовые действия в районах населенных пунктов Купянск, Степная Новоселовка и Загрызово.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала одиннадцать раз вблизи населенных пунктов Карповка, Григоровка и в сторону населенных пунктов Чернещина, Среднее, Шандриголово.
На Краматорском направлении оккупанты совершили одну безрезультатную попытку продвинуться вперед в направлении населенного пункта Новомарково.
На Торецком направлении, в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка и в направлении Иванополья, наши воины остановили четыре наступательных действия врага.
На Покровском направлении оккупанты совершили 14 попыток потеснить ВСУ с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоекономическое, Сухецкое, Родинское, Лысовка, Покровск, Зверово, Удачное, Зеленый Кут, Новоукраинка.
На Новопавловском направлении враг шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Малеевка, Воскресенка, Новополь и в направлении населенного пункта Филиал.
На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белогорье.
На Ореховском направлении противник сбросил авиабомбу в районе Новоандреевки.
На Приднепровском направлении авиаудару подверглось Львово.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что российские оккупанты солгли о захвате Часового Яра Донецкой области.