50 боєзіткнень на фронті 2 серпня: ЗСУ відбили атаки ворога на різних напрямках - Генштаб

$41.710.00
47.750.00
ukenru
11:37 • 14920 перегляди
Нова версія Плану України для Ukraine Facility має бути затверджена ЄС до кінця вересня - міністр
1 серпня, 17:22 • 61090 перегляди
Україна очікує на візит місії МВФ наприкінці серпня - Свириденко
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 180473 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 166350 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 12:26 • 95708 перегляди
Нові мита від Дональда Трампа: для яких країн змінилася ситуація після 1 серпня
1 серпня, 09:01 • 95418 перегляди
Німеччина передасть Україні дві системи ППО Patriot
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 176005 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 06:54 • 74034 перегляди
Український яблучний сезон: чого очікувати від врожаю та цінPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 05:15 • 157869 перегляди
"Слуги" показують зуби: нардепи розглядають можливості посилення парламентського контролю за іншими органами влади
1 серпня, 04:30 • 153817 перегляди
Відкритий банкінг та повернення повних штрафів за РРО: що зміниться для українців з 1 серпняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
1.7м/с
43%
750мм
Популярнi новини
Нічні вибухи та пожежі у рф та окупованому Криму: під ударом НПЗ, аеродроми та заводиPhotoVideo2 серпня, 06:43 • 13262 перегляди
У російські пензі атаковано важливі заводи ВПК - ЦПД РНБО2 серпня, 07:00 • 10922 перегляди
Трамп: американські атомні підводні човни "ближче до росії"2 серпня, 07:35 • 71240 перегляди
Дружківка опинилася під масованою дроновою атакою рф: зачепило ринок, 5 поранених09:20 • 14523 перегляди
“Ми всі пам’ятаємо 2022 рік”: Буданов відповів, чи готовий лукашенко відкрити росіянам коридор до України14:04 • 6772 перегляди
Публікації
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 180446 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації1 серпня, 14:05 • 100158 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 166324 перегляди
Ціни на ліки не знизились. Що насправді відбувається з фармацевтичним ринком1 серпня, 11:54 • 116818 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 175993 перегляди
Актуальнi люди
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Запорізька область
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Мелітополь
Реклама
УНН Lite
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 35882 перегляди
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 1 серпня, 13:00 • 75886 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 94320 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 170601 перегляди
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30 липня, 13:21 • 204768 перегляди
Актуальне
Шахед-136
ФАБ-250
The New York Times
Нафта
CST-100 Starliner

50 боєзіткнень на фронті 2 серпня: ЗСУ відбили атаки ворога на різних напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 54 перегляди

2 серпня на лінії фронту відбулось 50 боєзіткнень. ЗСУ відбили атаки росіян на Північно-Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Торецькому та інших напрямках.

50 боєзіткнень на фронті 2 серпня: ЗСУ відбили атаки ворога на різних напрямках - Генштаб

З початку доби 2 серпня відбулось 50 боєзіткнень на лінії фронту російсько-української війни. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

З боку російської федерації були обстріляні прикордонні населені пункти, зокрема Заріччя, Карповичі, Клюси, Леонівка Чернігівської області; Прогрес, Олександрівка, Рясне, Кучерівка, Ходине, Товстодубове, Студенок, Уланове, Покровка Сумської області; Леміщине Харківської області.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках Сили оборони відбили п’ять атак росіян. Противник від початку доби завдав семи авіаційних ударів, скинув десять керованих авіаційних бомб та здійснив 126 артилерійських обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили три атаки ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку агресор тричі здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Куп’янськ, Степова Новоселівка та Загризове.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала одинадцять разів поблизу населених пунктів Карпівка, Григорівка та в бік населених пунктів Чернещина, Середнє, Шандриголове.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили одну безрезультатну спробу просунутися вперед у напрямку населеного пункту Новомаркове.

На Торецькому напрямку, в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка та в напрямку Іванопілля, наші воїни зупинили чотири наступальні дії ворога.

На Покровському напрямку окупанти здійснили 14 спроб потіснити ЗСУ із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку ворог шість разів атакував у районах населених пунктів Маліївка, Воскресенка, Новопіль та в напрямку населеного пункту Філія.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Білогір’я.

На Оріхівському напрямку противник скинув авіабомбу в районі Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку авіаудару зазнало Львове.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що російські окупанти збрехали про захоплення Часового Яру Донецької області.

Євген Устименко

Війна
Вовчанськ
Донецька область
Сумська область
Харківська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Україна
Куп'янськ