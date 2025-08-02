50 боєзіткнень на фронті 2 серпня: ЗСУ відбили атаки ворога на різних напрямках - Генштаб
Київ • УНН
2 серпня на лінії фронту відбулось 50 боєзіткнень. ЗСУ відбили атаки росіян на Північно-Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Торецькому та інших напрямках.
З початку доби 2 серпня відбулось 50 боєзіткнень на лінії фронту російсько-української війни. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає УНН.
Деталі
З боку російської федерації були обстріляні прикордонні населені пункти, зокрема Заріччя, Карповичі, Клюси, Леонівка Чернігівської області; Прогрес, Олександрівка, Рясне, Кучерівка, Ходине, Товстодубове, Студенок, Уланове, Покровка Сумської області; Леміщине Харківської області.
На Північно-Слобожанському і курському напрямках Сили оборони відбили п’ять атак росіян. Противник від початку доби завдав семи авіаційних ударів, скинув десять керованих авіаційних бомб та здійснив 126 артилерійських обстрілів.
На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили три атаки ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше.
На Куп’янському напрямку агресор тричі здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Куп’янськ, Степова Новоселівка та Загризове.
На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала одинадцять разів поблизу населених пунктів Карпівка, Григорівка та в бік населених пунктів Чернещина, Середнє, Шандриголове.
На Краматорському напрямку окупанти здійснили одну безрезультатну спробу просунутися вперед у напрямку населеного пункту Новомаркове.
На Торецькому напрямку, в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка та в напрямку Іванопілля, наші воїни зупинили чотири наступальні дії ворога.
На Покровському напрямку окупанти здійснили 14 спроб потіснити ЗСУ із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Новоукраїнка.
На Новопавлівському напрямку ворог шість разів атакував у районах населених пунктів Маліївка, Воскресенка, Новопіль та в напрямку населеного пункту Філія.
На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Білогір’я.
На Оріхівському напрямку противник скинув авіабомбу в районі Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку авіаудару зазнало Львове.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що російські окупанти збрехали про захоплення Часового Яру Донецької області.