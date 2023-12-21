5 ракетных и 68 авиационных ударов: ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 99 боевых столкновений. В целом враг нанес 5 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктам. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 16 атак врага в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 13 атак оккупантов вблизи Белогоровки Луганской области и восточнее Тернов, Спирного Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 7 атак противника возле Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны отбили 14 атак противника в районах Новокалиново, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, и еще 22 атаки у Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отражено 10 атак.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 6 атак противника западнее Вербового и южнее Роботино Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций и совершил более 30 безуспешных штурмовых действий. Получил достойный отпор и с потерями отступил. Наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

"За прошедшие сутки за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 1 зенитно-ракетному комплекса противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 6 артиллерийских средств противника", - говорится в сообщении Генерального штаба.