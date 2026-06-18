4 из 7 российских баллистических ракет и 212 из 239 дронов обезвредили за ночь над Украиной
Киев • УНН
россия выпустила по Украине 7 баллистических ракет и 239 дронов. ПВО уничтожила 4 ракеты и 212 беспилотников, зафиксированы попадания на девяти локациях.
россия ночью выпустила по Украине 7 баллистических ракет и 239 дронов, из них 4 ракеты и 212 беспилотников сбиты или подавлены, информация по одной баллистической ракете уточняется, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 18 июня (с 18:00 17 июня) противник атаковал 7 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 из Воронежской, Брянской и Курской областей - рф, 239 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым, ВОТ Донецк.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 216 целей - 4 баллистические ракеты Искандер-М/С-400 и 212 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания двух баллистических ракет и 26 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение обломков на 7 локациях. Информация по еще одной баллистической ракете уточняется
Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БпЛА.
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