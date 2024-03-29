29 марта: Международный день русалки, День рождения Кока-колы, День рождения Кока-колы

Сегодня, 29 марта, все любители мифов, сказок и романтически-загадочных историй могут присоединиться к празднованию Международного дня русалки, пишет УНН.

Считается, что впервые образ такого существа, как русалка, описывается в древнем ассирийском мифе.

Первой русалкой называют ассирийскую богиню Атаргатис, которая превратилась в русалку из-за стыда за то, что случайно убила своего возлюбленного, который был человеком.

Это сочетание человеческой и водной стихий сделало ее символом плодородия и взаимосвязи жизни на суше и на море.

Современное представление о русалке как о девушке с рыбьим хвостом берет свое начало от западноевропейских мифологических существ - ундины и морские девы, и появилось благодаря влиянию художественной литературы.

Образ русалки является достаточно распространенным и многогранным в украинских легендах, сказках и литературе. В частности, самыми популярными видами русалок являются:

Мавка - предстает в образе красивой обнаженной девушки или девушки, одетой в длинную белую рубашку с длинными распущенными волосами. Согласно народным поверьям, в мавок превращаются души утопленниц и девочек, умерших без крещения;

Нявка - разница между мавкой и нявкой, нявка не имеет спины, где должна быть спина, у них прозрачно, и видно все внутренние органы;

Бродница - наиболее дружелюбная среди русалок. Выступают охранницей бродов, помогая путешественникам и защищая детей от опасностей у воды.

Водяница - является олицетворением души утопленных крещеных женщин. Не считается нечистой силой. Водяница является женой водяного.

Лоскотуха - наиболее распространенный вид русалок, которые живут в водоемах и известны своим игривым характером. Их шутки иногда могут быть опасными, ведь они могут затянуть человека под воду и до смерти щекотать.

Так сегодня сотни миллионов поклонников культового безалкольного напитка "Кока-кола" могут приобщиться к празднованию его Дня рождения.

По одной из версий, именно 29 марта фармацевт Джон Стит Пембертон приготовил напиток с листьями коки как лекарство от головной боли и от нервных расстройств.

Название для нового напитка придумал бухгалтер Пембертона Фрэнк Робинсон.

В свободную продажу "Кока-кола" поступила в мае 1886 года. Выручка за первый год продаж составила всего лишь 50 долларов, при том что на производство было потрачено 70 долларов.

А уже в 1902 году в США было продано "Кока-колы" на 120 тысяч долларов.

Нюансы пропорций напитка держатся компанией "Кока-Кола" в строжайшем секрете и составляют коммерческую тайну. Согласно уставу "Кока-Колы", только 3 высокопоставленных члена компании могут одновременно знать формулу этого компонента. Кроме того, конечным заводам, разливающим кока-колу, разрешено лишь слегка варьировать состав в зависимости от местных поставщиков сырья.

Две страны, в которых самый высокий в мире процент потребления Кока-Колы на душу населения 0 Мексика и Исландия.

Многие зоозащитники по всему миру сегодня приобщаются ко Дню осведомленности об онихектомии.

Онихэктомия - хирургическая процедура, которая заключается в удалении когтей у домашних животных, преимущественно у кошек, путем ампутации последней фаланги пальцев.

Великобритания, Италия, Австрия, Швейцария, Норвегия, Швеция, Ирландия, Дания, Финляндия, Бразилия, Австралия, Новая Зеландия и многие другие страны признали пагубное влияние онихэктомии на кошек и запретили эту процедуру, за исключением экстремальных обстоятельств или по медицинским причинам.

Онихэктомия может привести к ряду проблем для кошек, включая боль в период восстановления и потенциальные долгосрочные осложнения. Кошки могут испытывать трудности с хождением, пользованием лотком и обычным поведением, например, чесанием. Кошки также становятся лишены своих основных средств защиты, что делает их уязвимыми, если они окажутся на улице или в угрожающей ситуации.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Марка, который жил Сирии во времена римского императора Юлиана Отступника.

Император требовал от Марка отречься от веры в Господа и восстановить языческие капища. Проповедник отказался сделать, и мужественно выдержал все пытки, которым его подвергали по приказу императора.

Именины сегодня празднуют Марко, Остап, Иван.