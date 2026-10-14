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15 октября часть Украины будет жить по графикам — сколько очередей будут отключать

Киев • УНН

 • 26050 просмотра

15 октября с 06:00 до 23:59 в Украине будут действовать почасовые отключения до 1,5 очереди. Ограничения вызваны российскими атаками на энергообъекты.

15 октября часть Украины будет жить по графикам — сколько очередей будут отключать

В Украине 15 октября часть регионов будет с графиками отключений. Как сообщили в «Укрэнерго», будут отключать от 0,5 до 1,5 очереди, передает УНН.

Как будут применяться меры по ограничению потребления:

• 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;

• 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 1,5 очереди).

В «Укрэнерго» подчеркнули, что причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Когда свет появляется по графику — пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно! 

— резюмировали в компании.

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Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина