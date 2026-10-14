15 октября часть Украины будет жить по графикам — сколько очередей будут отключать
Киев • УНН
15 октября с 06:00 до 23:59 в Украине будут действовать почасовые отключения до 1,5 очереди. Ограничения вызваны российскими атаками на энергообъекты.
В Украине 15 октября часть регионов будет с графиками отключений. Как сообщили в «Укрэнерго», будут отключать от 0,5 до 1,5 очереди, передает УНН.
Как будут применяться меры по ограничению потребления:
• 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
• 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 1,5 очереди).
В «Укрэнерго» подчеркнули, что причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Когда свет появляется по графику — пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно!
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