15 октября часть Украины будет жить по графикам — сколько очередей будут отключать

В Украине 15 октября часть регионов будет с графиками отключений. Как сообщили в «Укрэнерго», будут отключать от 0,5 до 1,5 очереди, передает УНН.

Как будут применяться меры по ограничению потребления:

• 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;

• 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 1,5 очереди).

В «Укрэнерго» подчеркнули, что причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Когда свет появляется по графику — пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно! — резюмировали в компании.

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