15 жовтня частина України житиме із графіками - скільки черг вимикатимуть

В Україні 15 жовтня частина регіонів буде із графіками відключень. Як повідомили в Укренерго, вимикатимуть від 0,5 до 1,5 черги, передає УНН.

Як будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:

• 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;

• 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги).

В Укренерго наголосили, що причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо! - резюмували в компанії.

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