15 жовтня частина України житиме із графіками - скільки черг вимикатимуть
Київ • УНН
15 жовтня з 06:00 до 23:59 в Україні діятимуть погодинні відключення до 1,5 черги. Обмеження спричинили російські атаки на енергооб’єкти.
В Україні 15 жовтня частина регіонів буде із графіками відключень. Як повідомили в Укренерго, вимикатимуть від 0,5 до 1,5 черги, передає УНН.
Як будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:
• 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
• 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги).
В Укренерго наголосили, що причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!
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