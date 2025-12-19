108 из 160 российских дронов обезвредили за ночь над Украиной
Киев • УНН
россия атаковала Украину 160 ударными БпЛА типа Shahed, «Герань» и другими дронами в ночь на 19 декабря. Силы ПВО уничтожили или подавили 108 вражеских беспилотников на юге и востоке страны.
россия ночью ударила по Украине 160 дронами, 108 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 19 декабря (с 18.30 18 декабря) враг атаковал 160-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Брянск, Миллерово - рф, Гвардейское - ВОТ АР Крыма, около 90 из них - "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 108 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 47 ударных БпЛА на 23 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
ВСУ ликвидировали 1220 оккупантов и 141 единицу техники за сутки - Генштаб ВСУ19.12.25, 07:37 • 1528 просмотров