108 зі 160 російських дронів знешкодили за ніч над Україною

02:37 • 6038 перегляди
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
00:22 • 12260 перегляди
Трамп підписав оборонний бюджет США з допомогою Україні - Білий Дім
18 грудня, 23:33 • 12733 перегляди
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
18 грудня, 22:09 • 12941 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59 • 17786 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01 • 25607 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 32424 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
18 грудня, 14:57 • 23307 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
18 грудня, 14:45 • 21201 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
18 грудня, 13:04 • 29433 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Популярнi новини
Одна людина загинула, пʼятеро поранені: наслідки атаки рф на Харківщину18 грудня, 20:28 • 3976 перегляди
Телескоп Хаббл розкрив таємницю "зниклої планети" біля зірки Фомальгаут18 грудня, 20:39 • 3830 перегляди
Швейцарця, який воював за Україну, засудили на батьківщині18 грудня, 20:58 • 6010 перегляди
Трамп планує підписати оборонний бюджет США з допомогою Україні 18 грудня, 22:55 • 7562 перегляди
Окупаційна адміністрація ігнорує спалах епідемії у школах Алчевська - ЦНС00:57 • 8104 перегляди
Публікації
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 32425 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto18 грудня, 15:04 • 23805 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 40778 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 38472 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 64849 перегляди
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 38469 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 30741 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 29803 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 36498 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 41709 перегляди
108 зі 160 російських дронів знешкодили за ніч над Україною

Київ • УНН

 • 102 перегляди

росія атакувала Україну 160 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та іншими дронами в ніч на 19 грудня. Сили ППО знищили або подавили 108 ворожих безпілотників на півдні та сході країни.

108 зі 160 російських дронів знешкодили за ніч над Україною

росія вночі вдарила по Україні 160 дронами, 108 з них збито або продушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 19 грудня (з 18.30 18 грудня) ворог атакував 160-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, Міллєрово - рф, Гвардійське - ТОТ АР Криму, близько 90 із них - "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 47 ударних БпЛА на 23 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

ЗСУ ліквідували 1220 окупантів та 141 одиницю техніки за добу - Генштаб ЗСУ19.12.25, 07:37 • 898 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Державний кордон України
Електроенергія
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Крим
Україна