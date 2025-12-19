108 зі 160 російських дронів знешкодили за ніч над Україною
Київ • УНН
росія атакувала Україну 160 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та іншими дронами в ніч на 19 грудня. Сили ППО знищили або подавили 108 ворожих безпілотників на півдні та сході країни.
росія вночі вдарила по Україні 160 дронами, 108 з них збито або продушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 19 грудня (з 18.30 18 грудня) ворог атакував 160-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, Міллєрово - рф, Гвардійське - ТОТ АР Криму, близько 90 із них - "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 47 ударних БпЛА на 23 локаціях
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
