107 из 135 российских дронов обезвредили над Украиной

россия ночью выпустила по Украине 135 дронов, из которых 107 были сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

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По данным ВС ВСУ, в ночь на 21 августа (с 18:00 20 августа) противник атаковал 135 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Миллерово, Орёл, Приморско-Ахтарск — рф, Донецк — ВОТ, ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 107 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА в 16 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 3 — сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

Россия за сутки потеряла 1390 военнослужащих и почти 2000 дронов