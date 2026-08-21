Россия за сутки потеряла 1390 военнослужащих и почти 2000 дронов
Киев • УНН
Российские войска за сутки потеряли 1390 солдат, 1980 БПЛА и 57 артиллерийских систем. Общие потери личного состава достигли 1 474 030.
За сутки 20 августа российские войска потеряли в войне с Украиной 1390 солдатов и 1980 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооружённых сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.08.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1474030 (+1390)
- танков ‒ 12286 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 25170 (+5)
- артиллерийских систем ‒ 48318 (+57)
- РСЗО ‒ 2052 (+2)
- средств ПВО ‒ 1581 (+4)
- самолётов ‒ 439 (0)
- вертолётов ‒ 354 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 472849 (+1980)
- наземных робототехнических комплексов ‒ 2333 (+12)
- кораблей / катеров ‒ 35 (0)
- подводных лодок ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 137369 (+551)
- специальной техники ‒ 4559 (+8)
- крылатых ракет ‒ 5049 (+39)
Данные уточняются.
Напомним
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