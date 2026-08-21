Россия за сутки потеряла 1390 военнослужащих и почти 2000 дронов

За сутки 20 августа российские войска потеряли в войне с Украиной 1390 солдатов и 1980 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооружённых сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.08.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1474030 (+1390)

танков ‒ 12286 (+3)

боевых бронированных машин ‒ 25170 (+5)

артиллерийских систем ‒ 48318 (+57)

РСЗО ‒ 2052 (+2)

средств ПВО ‒ 1581 (+4)

самолётов ‒ 439 (0)

вертолётов ‒ 354 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 472849 (+1980)

наземных робототехнических комплексов ‒ 2333 (+12)

кораблей / катеров ‒ 35 (0)

подводных лодок ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 137369 (+551)

специальной техники ‒ 4559 (+8)

крылатых ракет ‒ 5049 (+39)

Данные уточняются.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главная задача для нового министра обороны Евгения Хмары — настройка системы обороны, системы производства и закупок, а также системы снабжения войск.

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