росія за добу втратила 1390 військових і майже 2000 дронів
Київ • УНН
російські війська за добу втратили 1390 солдатів, 1980 БпЛА та 57 артсистем. Загальні втрати особового складу сягнули 1 474 030.
За добу 20 серпня російські війська втратили на війні з Україною 1390 солдатів та 1980 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.26 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1474030 (+1390)
- танків ‒ 12286 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 25170 (+5)
- артилерійських систем ‒ 48318 (+57)
- РСЗВ ‒ 2052 (+2)
- засоби ППО ‒ 1581 (+4)
- літаків ‒ 439 (0)
- гелікоптерів ‒ 354 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 472849 (+1980)
- наземних робототехнічних комплексів ‒ 2333 (+12)
- кораблі / катери ‒ 35 (0)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 137369 (+551)
- спеціальна техніка ‒ 4559 (+8)
- крилаті ракети ‒ 5049 (+39)
Дані уточнюються.
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