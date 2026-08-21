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The Guardian
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Північний потік

росія за добу втратила 1390 військових і майже 2000 дронів

Київ • УНН

 • 254 перегляди

російські війська за добу втратили 1390 солдатів, 1980 БпЛА та 57 артсистем. Загальні втрати особового складу сягнули 1 474 030.

росія за добу втратила 1390 військових і майже 2000 дронів

За добу 20 серпня російські війська втратили на війні з Україною 1390 солдатів та 1980 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1474030 (+1390)
    • танків ‒ 12286 (+3)
      • бойових броньованих машин ‒ 25170 (+5)
        • артилерійських систем ‒ 48318 (+57)
          • РСЗВ ‒ 2052 (+2)
            • засоби ППО ‒ 1581 (+4)
              • літаків ‒ 439 (0)
                • гелікоптерів ‒ 354 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 472849 (+1980)
                    • наземних робототехнічних комплексів ‒ 2333 (+12)
                      • кораблі / катери ‒ 35 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 137369 (+551)
                            • спеціальна техніка ‒ 4559 (+8)
                              • крилаті ракети ‒ 5049 (+39)

                                Дані уточнюються.

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