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The Guardian
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Північний потік

107 зі 135 російських дронів знешкодили над Україною

Київ • УНН

 • 456 перегляди

У ніч на 21 серпня росія запустила по Україні 135 дронів. ППО знищила або придушила 107, зафіксовано 27 влучань у 16 локаціях.

107 зі 135 російських дронів знешкодили над Україною

росія вночі випустила по Україні 135 дронів, з яких 107 збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 21 серпня (з 18:00 20 серпня) противник атакував 135 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько - Ахтарськ – рф, Донецьк -ТОТ, ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 107 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3

- повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

росія за добу втратила 1390 військових і майже 2000 дронів21.08.26, 07:44 • 1110 переглядiв

Юлія Шрамко

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