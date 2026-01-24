Зимова стихія в Азії: Щонайменше 20 людей загинули через снігопади та лавини в Пакистані й Афганістані

Екстремальні погодні умови наприкінці січня призвели до масштабних руйнувань та людських жертв у високогірних районах Центральної Азії. Потужні снігові бурі заблокували ключові транспортні артерії, залишивши тисячі людей у сніговому полоні та ізолювавши цілі населені пункти від зовнішнього світу. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

У провінції Хайбер-Пахтунхва на північному заході Пакистану потужна лавина накрила житловий будинок, забравши життя дев’яти членів однієї родини, серед яких були чотири жінки. Паралельно з цим критична ситуація склалася навколо гірської станції Муррі поблизу Ісламабада, де перший сильний снігопад сезону заблокував сотні автомобілів із туристами.

Влада запровадила надзвичайні заходи, намагаючись уникнути повторення трагедії 2022 року, коли від переохолодження в заторах загинули десятки людей, проте багато мандрівників ігнорують заборони на в’їзд, створюючи додаткове навантаження на рятувальні служби.

Наслідки крижаного шторму в Афганістані

Сусідній Афганістан також потерпає від аномальних опадів: за даними місцевого агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, крижаний дощ та сніг призвели до загибелі 11 осіб у шести провінціях країни. Складний рельєф та відсутність сучасної техніки ускладнюють доступ до віддалених сіл, які опинилися повністю відрізаними від постачання продовольства та медикаментів. Синоптики попереджають про подальше зниження температури, що створює критичну загрозу для тисяч людей, які перебувають у тимчасових укриттях або заблоковані на занесених снігом перевалах.

