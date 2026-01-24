$43.170.01
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
Зимова стихія в Азії: Щонайменше 20 людей загинули через снігопади та лавини в Пакистані й Афганістані

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Екстремальні снігопади та лавини в Пакистані й Афганістані призвели до загибелі щонайменше 20 людей. У Пакистані лавина накрила будинок, а в Афганістані 11 людей загинули через крижаний дощ та сніг.

Зимова стихія в Азії: Щонайменше 20 людей загинули через снігопади та лавини в Пакистані й Афганістані

Екстремальні погодні умови наприкінці січня призвели до масштабних руйнувань та людських жертв у високогірних районах Центральної Азії. Потужні снігові бурі заблокували ключові транспортні артерії, залишивши тисячі людей у сніговому полоні та ізолювавши цілі населені пункти від зовнішнього світу. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

У провінції Хайбер-Пахтунхва на північному заході Пакистану потужна лавина накрила житловий будинок, забравши життя дев’яти членів однієї родини, серед яких були чотири жінки. Паралельно з цим критична ситуація склалася навколо гірської станції Муррі поблизу Ісламабада, де перший сильний снігопад сезону заблокував сотні автомобілів із туристами.

США готуються до "катастрофічного" зимового шторму "Ферн"20.01.26, 22:25 • 5132 перегляди

Влада запровадила надзвичайні заходи, намагаючись уникнути повторення трагедії 2022 року, коли від переохолодження в заторах загинули десятки людей, проте багато мандрівників ігнорують заборони на в’їзд, створюючи додаткове навантаження на рятувальні служби.

Наслідки крижаного шторму в Афганістані

Сусідній Афганістан також потерпає від аномальних опадів: за даними місцевого агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, крижаний дощ та сніг призвели до загибелі 11 осіб у шести провінціях країни. Складний рельєф та відсутність сучасної техніки ускладнюють доступ до віддалених сіл, які опинилися повністю відрізаними від постачання продовольства та медикаментів. Синоптики попереджають про подальше зниження температури, що створює критичну загрозу для тисяч людей, які перебувають у тимчасових укриттях або заблоковані на занесених снігом перевалах. 

Найсильніші за 60 років потужні снігопади та арктичний холод паралізували рух в Азії20.01.26, 21:55 • 13562 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуПогода та довкілля
Ассошіейтед Прес
Ісламабад
Афганістан
Пакистан