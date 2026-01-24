Зимняя стихия в Азии: По меньшей мере 20 человек погибли из-за снегопадов и лавин в Пакистане и Афганистане
Киев • УНН
Экстремальные снегопады и лавины в Пакистане и Афганистане привели к гибели по меньшей мере 20 человек. В Пакистане лавина накрыла дом, а в Афганистане 11 человек погибли из-за ледяного дождя и снега.
Экстремальные погодные условия в конце января привели к масштабным разрушениям и человеческим жертвам в высокогорных районах Центральной Азии. Мощные снежные бури заблокировали ключевые транспортные артерии, оставив тысячи людей в снежном плену и изолировав целые населенные пункты от внешнего мира. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
В провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана мощная лавина накрыла жилой дом, унеся жизни девяти членов одной семьи, среди которых были четыре женщины. Параллельно с этим критическая ситуация сложилась вокруг горной станции Мурри вблизи Исламабада, где первый сильный снегопад сезона заблокировал сотни автомобилей с туристами.
Власти ввели чрезвычайные меры, пытаясь избежать повторения трагедии 2022 года, когда от переохлаждения в пробках погибли десятки людей, однако многие путешественники игнорируют запреты на въезд, создавая дополнительную нагрузку на спасательные службы.
Последствия ледяного шторма в Афганистане
Соседний Афганистан также страдает от аномальных осадков: по данным местного агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, ледяной дождь и снег привели к гибели 11 человек в шести провинциях страны. Сложный рельеф и отсутствие современной техники затрудняют доступ к отдаленным деревням, которые оказались полностью отрезанными от поставок продовольствия и медикаментов. Синоптики предупреждают о дальнейшем снижении температуры, что создает критическую угрозу для тысяч людей, находящихся во временных убежищах или заблокированных на занесенных снегом перевалах.
