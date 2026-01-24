Зимняя стихия в Азии: По меньшей мере 20 человек погибли из-за снегопадов и лавин в Пакистане и Афганистане

$43.170.01
50.520.15
ukenru
20:34 • 4026 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
19:10 • 10983 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
18:06 • 12507 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 23440 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 22478 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 17429 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 24769 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 52144 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
23 января, 11:40 • 22021 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
23 января, 11:04 • 24828 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Ударил мою жену в грудь со словами "за*бали вы все": Михайличенко прокомментировал инцидент с избиением сантехника23 января, 14:25 • 9540 просмотра
В Житомирской области мужчина бросил "коктейль Молотова" в квартиру, где находилась его сожительница с малолетним сыном23 января, 14:40 • 3612 просмотра
США и ЕС планируют привлечь 800 млрд долларов на восстановление Украины после войны - Politico23 января, 15:44 • 4154 просмотра
Федоров назначил советницу по международным проектам, которая работала с Google и Microsoft23 января, 16:14 • 14857 просмотра
Педагогов незаконно заставляют дежурить в укрытиях и пунктах несокрушимости - образовательный омбудсмен23 января, 17:02 • 8974 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 23440 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 52144 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 74847 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 70560 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 72749 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Михаил Федоров
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Белый дом
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 22388 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 21878 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 37224 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 52573 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 47100 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Зимняя стихия в Азии: По меньшей мере 20 человек погибли из-за снегопадов и лавин в Пакистане и Афганистане

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Экстремальные снегопады и лавины в Пакистане и Афганистане привели к гибели по меньшей мере 20 человек. В Пакистане лавина накрыла дом, а в Афганистане 11 человек погибли из-за ледяного дождя и снега.

Зимняя стихия в Азии: По меньшей мере 20 человек погибли из-за снегопадов и лавин в Пакистане и Афганистане

Экстремальные погодные условия в конце января привели к масштабным разрушениям и человеческим жертвам в высокогорных районах Центральной Азии. Мощные снежные бури заблокировали ключевые транспортные артерии, оставив тысячи людей в снежном плену и изолировав целые населенные пункты от внешнего мира. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

В провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана мощная лавина накрыла жилой дом, унеся жизни девяти членов одной семьи, среди которых были четыре женщины. Параллельно с этим критическая ситуация сложилась вокруг горной станции Мурри вблизи Исламабада, где первый сильный снегопад сезона заблокировал сотни автомобилей с туристами.

США готовятся к "катастрофическому" зимнему шторму "Ферн"20.01.26, 22:25 • 5132 просмотра

Власти ввели чрезвычайные меры, пытаясь избежать повторения трагедии 2022 года, когда от переохлаждения в пробках погибли десятки людей, однако многие путешественники игнорируют запреты на въезд, создавая дополнительную нагрузку на спасательные службы.

Последствия ледяного шторма в Афганистане

Соседний Афганистан также страдает от аномальных осадков: по данным местного агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, ледяной дождь и снег привели к гибели 11 человек в шести провинциях страны. Сложный рельеф и отсутствие современной техники затрудняют доступ к отдаленным деревням, которые оказались полностью отрезанными от поставок продовольствия и медикаментов. Синоптики предупреждают о дальнейшем снижении температуры, что создает критическую угрозу для тысяч людей, находящихся во временных убежищах или заблокированных на занесенных снегом перевалах. 

Сильнейшие за 60 лет мощные снегопады и арктический холод парализовали движение в Азии20.01.26, 21:55 • 13562 просмотра

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Ассошиэйтед Пресс
Исламабад
Афганистан
Пакистан