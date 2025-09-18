Звільнені з полону військові зможуть проходити санаторне лікування у супроводі родичів або уповноважених осіб
Київ • УНН
Звільнені з російського полону українські військовослужбовці зможуть проходити санаторне лікування у супроводі родичів або уповноважених осіб. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.
Деталі
Відтепер, за бажанням звільнених з полону, поруч з ними у санаторії зможе бути одна супроводжуюча особа, не обов’язково родич. Для людини, яка супроводжує, передбачено забезпечення путівкою без лікувальних процедур або компенсація її вартості
Зазначається, що раніше послуга санаторного лікування для звільнених з полону не була популярною, адже багато хто через стан здоров’я чи психологічні травми не міг самостійно пройти відновлення.
Тепер ми змінюємо ці підходи, щоб всі могли відновитися у комфортному середовищі
Доповнення
