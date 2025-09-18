$41.190.02
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
07:58 • 6444 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
06:08 • 8302 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 32009 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка "Кривбасу": результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 38721 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочала кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 31241 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 30294 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 33929 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 40212 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 36263 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Звільнені з полону військові зможуть проходити санаторне лікування у супроводі родичів або уповноважених осіб

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Звільнені з російського полону українські військовослужбовці зможуть проходити санаторне лікування у супроводі родичів або уповноважених осіб. Супроводжуюча особа отримає путівку без лікувальних процедур або компенсацію її вартості.

Звільнені з полону військові зможуть проходити санаторне лікування у супроводі родичів або уповноважених осіб

Звільнені з російського полону українські військовослужбовці зможуть проходити санаторне лікування у супроводі родичів або уповноважених осіб. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Деталі

Відтепер, за бажанням звільнених з полону, поруч з ними у санаторії зможе бути одна супроводжуюча особа, не обов’язково родич. Для людини, яка супроводжує, передбачено забезпечення путівкою без лікувальних процедур або компенсація її вартості

- повідомили в Мінсоцполітики.

Зазначається, що раніше послуга санаторного лікування для звільнених з полону не була популярною, адже багато хто через стан здоров’я чи психологічні травми не міг самостійно пройти відновлення.

Тепер ми змінюємо ці підходи, щоб всі могли відновитися у комфортному середовищі

- йдеться у повідомленні.

Доповнення

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко обговорила з британським принцом Гаррі роботу з реабілітації та відновлення українських ветеранів. Також показала йому наслідки влучання "Іскандера" рф в будівлю уряду.

В Україні тестують новий спосіб допомогти військовим повернути сили та пришвидшити фізичне відновлення після поранень. Проєкт Re:start запустили БФ "Горно" та Favbet Foundation. Усе побудовано на VR-технологіях та спеціальних іграх, які поєднують фізичні вправи з зануренням у віртуальний світ.

Павло Зінченко

