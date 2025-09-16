Проєкт Re:start: реабілітаційні VR-простори вже працюють у 5 містах України

$41.230.05
Ексклюзив
15:22 • 974 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
14:08 • 3430 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
12:18 • 11273 перегляди
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисники
10:17 • 20111 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07 • 33797 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54 • 20201 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 32448 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 32361 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 15758 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 36435 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетами
Сікорський заявив главі МЗС Китаю про необхідність поважати суверенітет і цілісність України16 вересня, 06:21 • 12808 перегляди
Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни - Навроцький16 вересня, 06:42 • 18890 перегляди
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"16 вересня, 07:02 • 26536 перегляди
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico16 вересня, 07:25 • 31478 перегляди
Що наобіцяв путін Трампу за останні пів року - відповідь МЗС України10:48 • 15911 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
15:22 • 966 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині12:55 • 10704 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
10:07 • 33793 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 32445 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру16 вересня, 08:08 • 32360 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma14:15 • 1404 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo12:26 • 10686 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 46061 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 45191 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 49897 перегляди
Проєкт Re:start: реабілітаційні VR-простори вже працюють у 5 містах України

Київ • УНН

 • 426 перегляди

Проєкт Re:start, ініційований БФ "Горно" та Favbet Foundation, використовує VR-технології та ігри для фізичного відновлення військових. П'ять VR-просторів вже відкрито у медичних закладах по всій Україні, де бійці відзначають зменшення болю та покращення концентрації після сеансів.

Проєкт Re:start: реабілітаційні VR-простори вже працюють у 5 містах України

В Україні тестують новий спосіб допомогти військовим повернути сили та пришвидшити фізичне відновлення після поранень, передає УНН.

Проєкт Re:start запустили БФ "Горно" та Favbet Foundation. Усе побудовано на VR-технологіях та спеціальних іграх, які поєднують фізичні вправи з зануренням у віртуальний світ.

Протягом року в межах проєкту Re:start відкрили п’ять VR-просторів у медичних закладах: у Київській обласній лікарні №2, столичному 75-му реабілітаційному госпіталі, Дніпропетровській міській лікарні №4, Львівському центрі комплексної реабілітації "Галичина" та у реабілітаційному госпіталі у Вінницької області. Усі вони обладнані сучасною технікою. Зони працюють щодня, проводять декілька сесій на день. Залежно від потреб пацієнтів, це може бути від 3 до 8 сеансів по декілька годин. У деяких локаціях є можливість проводити до 11 ігрових сесій щоденно. 

Усі локації отримали однакове оснащення: PlayStation 5 Slim, VR-окуляри Sony PlayStation VR2, телевізори, HD-камери, Wi-Fi роутери та презентаційні стійки. Також для чотирьох локацій з лікувальними ігровими зонами придбали підписки PlayStation Plus Extra.

Уже після перших сеансів відвідувачі VR-просторів помічають зміни. Бійці розповідають, що після гри біль зменшується, зосередитися стає легше, з’являється інтерес до спілкування та життя в цілому. Лікарі помічають, що це мотивує відвідувати реабілітацію частіше.

Проєкт показує, що технології здатні допомагати повертатися до життя після найважчих випробувань. Favbet Foundation підтримав створення Re:start, аби українські військовослужбовці мали більше можливостей для реабілітації та відновлення, у тому числі з використанням новітніх рішень. 

"Найцінніше, що ми можемо дати нашим захисникам після поранень — це можливість швидкої реабілітації та відновлення. Re:start допомагає зробити цей процес ефективним із використанням сучасних технологій, і ми пишаємося, що можемо підтримати таку ініціативу", — коментує перші підсумки проєкту Андрій Матюха, президент Favbet Foundation.

Лілія Подоляк

СуспільствоТехнології
Андрій Матюха
Фонд Андрія Матюхи
Вінницька область
Київська область
благодійність
Дніпро (місто)
Україна
Львів