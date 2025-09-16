$41.230.05
Эксклюзив
15:22 • 378 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
14:08 • 2852 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
12:18 • 11028 просмотра
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитникиPhoto
10:17 • 19838 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 33416 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54 • 20133 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 32228 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 32180 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 15747 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 36411 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Проект Re:start: реабилитационные VR-пространства уже работают в 5 городах Украины

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Проект Re:start, инициированный БФ "Горно" и Favbet Foundation, использует VR-технологии и игры для физического восстановления военных. Пять VR-пространств уже открыты в медицинских учреждениях по всей Украине, где бойцы отмечают уменьшение боли и улучшение концентрации после сеансов.

Проект Re:start: реабилитационные VR-пространства уже работают в 5 городах Украины

В Украине тестируют новый способ помочь военным восстановить силы и ускорить физическую реабилитацию после ранений, передает УНН.

Проект Re:start запустили БФ "Горно" и Favbet Foundation. Всё построено на VR-технологиях и специальных играх, которые сочетают физические упражнения с погружением в виртуальный мир.

В течение года в рамках проекта Re:start открыли пять VR-пространств в медучреждениях: в Киевской областной больнице №2, столичном 75-м реабилитационном госпитале, Днепропетровской городской больнице №4, Львовском центре комплексной реабилитации "Галичина" и в реабилитационном госпитале в Винницкой области. Все они оснащены современной техникой. Зоны работают ежедневно, проводится несколько сеансов в день. В зависимости от потребностей пациентов это может быть от 3 до 8 сеансов по нескольку часов. На некоторых локациях есть возможность проводить до 11 игровых сеансов ежедневно.

Все локации получили одинаковое оснащение: PlayStation 5 Slim, VR-очки Sony PlayStation VR2, телевизоры, HD-камеры, Wi-Fi-роутеры и презентационные стойки. Также для четырёх локаций с лечебными игровыми зонами приобрели подписки PlayStation Plus Extra.

Уже после первых сеансов посетители VR-пространств замечают изменения. Бойцы рассказывают, что после игры боль уменьшается, легче сосредоточиться, появляется интерес к общению и жизни в целом. Врачи отмечают, что это мотивирует посещать реабилитацию чаще. Проект показывает, что технологии способны помогать возвращаться к жизни после самых тяжёлых испытаний. Favbet Foundation поддержал создание Re:start, чтобы украинские военнослужащие имели больше возможностей для реабилитации и восстановления, в том числе с использованием новейших решений.

"Самое ценное, что мы можем дать нашим защитникам после ранений — это возможность быстрой реабилитации и восстановления. Re:start помогает сделать этот процесс эффективным с использованием современных технологий, и мы гордимся тем, что можем поддержать такую инициативу", — комментирует первые итоги проекта Андрей Матюха, президент Favbet Foundation.

Лилия Подоляк

ОбществоТехнологии
Андрей Матюха
Фонд Андрея Матюхи
Винницкая область
Киевская область
благотворительность
Днепр
Украина
Львов