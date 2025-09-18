Освобожденные из плена военные смогут проходить санаторное лечение в сопровождении родственников или уполномоченных лиц

Освобожденные из российского плена украинские военнослужащие смогут проходить санаторное лечение в сопровождении родственников или уполномоченных лиц. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Детали

Отныне, по желанию освобожденных из плена, рядом с ними в санатории сможет находиться одно сопровождающее лицо, не обязательно родственник. Для сопровождающего человека предусмотрено обеспечение путевкой без лечебных процедур или компенсация ее стоимости - сообщили в Минсоцполитики.

Отмечается, что ранее услуга санаторного лечения для освобожденных из плена не была популярной, ведь многие из-за состояния здоровья или психологических травм не могли самостоятельно пройти восстановление.

Теперь мы меняем эти подходы, чтобы все могли восстановиться в комфортной среде - говорится в сообщении.

