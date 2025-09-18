Освобожденные из плена военные смогут проходить санаторное лечение в сопровождении родственников или уполномоченных лиц
Киев • УНН
Освобожденные из российского плена украинские военнослужащие смогут проходить санаторное лечение в сопровождении родственников или уполномоченных лиц. Сопровождающее лицо получит путевку без лечебных процедур или компенсацию ее стоимости.
Детали
Отныне, по желанию освобожденных из плена, рядом с ними в санатории сможет находиться одно сопровождающее лицо, не обязательно родственник. Для сопровождающего человека предусмотрено обеспечение путевкой без лечебных процедур или компенсация ее стоимости
Отмечается, что ранее услуга санаторного лечения для освобожденных из плена не была популярной, ведь многие из-за состояния здоровья или психологических травм не могли самостоятельно пройти восстановление.
Теперь мы меняем эти подходы, чтобы все могли восстановиться в комфортной среде
Дополнение
