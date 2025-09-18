$41.190.02
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка Украины
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
Освобожденные из плена военные смогут проходить санаторное лечение в сопровождении родственников или уполномоченных лиц

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Освобожденные из российского плена украинские военнослужащие смогут проходить санаторное лечение в сопровождении родственников или уполномоченных лиц. Сопровождающее лицо получит путевку без лечебных процедур или компенсацию ее стоимости.

Освобожденные из плена военные смогут проходить санаторное лечение в сопровождении родственников или уполномоченных лиц

Освобожденные из российского плена украинские военнослужащие смогут проходить санаторное лечение в сопровождении родственников или уполномоченных лиц. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Детали

Отныне, по желанию освобожденных из плена, рядом с ними в санатории сможет находиться одно сопровождающее лицо, не обязательно родственник. Для сопровождающего человека предусмотрено обеспечение путевкой без лечебных процедур или компенсация ее стоимости

- сообщили в Минсоцполитики.

Отмечается, что ранее услуга санаторного лечения для освобожденных из плена не была популярной, ведь многие из-за состояния здоровья или психологических травм не могли самостоятельно пройти восстановление.

Теперь мы меняем эти подходы, чтобы все могли восстановиться в комфортной среде

- говорится в сообщении.

Дополнение

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудила с британским принцем Гарри работу по реабилитации и восстановлению украинских ветеранов. Также показала ему последствия попадания "Искандера" рф в здание правительства.

В Украине тестируют новый способ помочь военным вернуть силы и ускорить физическое восстановление после ранений. Проект Re:start запустили БФ "Горно" и Favbet Foundation. Все построено на VR-технологиях и специальных играх, которые сочетают физические упражнения с погружением в виртуальный мир.

