Ексклюзив
16:37 • 40887 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
14:46 • 81316 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 136276 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 113390 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52 • 82310 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 128290 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 128134 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 106332 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 73689 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 126432 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto11 серпня, 10:29 • 122721 перегляди
Радник Єрмака про переговори Трампа та путіна: не думаю, що на Алясці будуть прийняті геостратегічні рішення11 серпня, 10:29 • 74472 перегляди
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно11 серпня, 10:52 • 112986 перегляди
Унікальний дрон з ШІ для ураження цілей на 50+ км: Федоров показав, як працює розробка "Трійки"Video11 серпня, 11:33 • 86409 перегляди
Взаємне визнання та без силових операцій: Вірменія та Азербайджан оприлюднили текст мирної угодиPhoto16:15 • 10453 перегляди
ЗСУ атакували пункт управління 85-ї бригади зс рф та знищили її командира на окупованій Донеччині

Київ • УНН

 • 1228 перегляди

Сили оборони України завдали удару по пункту управління 85-ї окремої мотострілецької бригади зс рф на Донеччині. Ліквідовано командира бригади з позивним "Днєпр" та п'ятьох оперативних співробітників.

ЗСУ атакували пункт управління 85-ї бригади зс рф та знищили її командира на окупованій Донеччині

Сили оборони України завдали удару по пункту управління 85-ї окремої мотострілецької бригади зс рф на тимчасово окупованій території Донецької області, внаслідок чого було ліквідовано командира бригади на позивний "Днєпр" та п’ять осіб оперативного складу. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Сили оборони України продовжують знищувати командні пункти окупаційних російських військ. Черговою ціллю став пункт управління 85-ї окремої мотострілецької бригади зс рф на тимчасово окупованій території Донецької області. За попередніми даними, в результаті удару високоточним засобом ураження ліквідовано командира бригади на позивний "Днєпр" та п’ять осіб оперативного складу 

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

Нагадаємо

Повітряні сили Збройних сил України вразили командний пункт російських окупантів в районі населеного пункту Олешки Херсонської області.

Павло Башинський

Війна
Донецька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України
Олешки
Херсонська область