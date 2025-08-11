ЗСУ атакували пункт управління 85-ї бригади зс рф та знищили її командира на окупованій Донеччині
Київ • УНН
Сили оборони України завдали удару по пункту управління 85-ї окремої мотострілецької бригади зс рф на Донеччині. Ліквідовано командира бригади з позивним "Днєпр" та п'ятьох оперативних співробітників.
Повідомляється, що більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.
Повітряні сили Збройних сил України вразили командний пункт російських окупантів в районі населеного пункту Олешки Херсонської області.