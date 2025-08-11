ВСУ атаковали пункт управления 85-й бригады вс рф и уничтожили ее командира в оккупированной Донецкой области
Киев • УНН
Силы обороны Украины нанесли удар по пункту управления 85-й отдельной мотострелковой бригады вс рф в Донецкой области. Ликвидированы командир бригады с позывным "Днепр" и пятеро оперативных сотрудников.
Силы обороны Украины нанесли удар по пункту управления 85-й отдельной мотострелковой бригады вс рф на временно оккупированной территории Донецкой области, в результате чего был ликвидирован командир бригады с позывным "Днепр" и пять человек оперативного состава. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.
Сообщается, что более подробная информация о последствиях поражения уточняется.
Напомним
Воздушные силы Вооруженных сил Украины поразили командный пункт российских оккупантов в районе населенного пункта Олешки Херсонской области.