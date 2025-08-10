$41.460.00
10 серпня, 08:18 • 11949 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
9 серпня, 14:11 • 51788 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 131700 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 101876 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 275343 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 156172 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 335880 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
8 серпня, 13:00 • 306652 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
8 серпня, 12:43 • 107101 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 149814 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Загинуло понад 20 окупантів, серед них - командир і начальник штабу: авіація ЗСУ знищила командний пункт росіян на Херсонщині

Київ • УНН

 • 864 перегляди

Повітряні сили ЗСУ вразили командний пункт російських окупантів в Олешках Херсонської області. Загинуло понад 20 військових, серед них командир та начальник штабу.

Загинуло понад 20 окупантів, серед них - командир і начальник штабу: авіація ЗСУ знищила командний пункт росіян на Херсонщині

Повітряні сили Збройних сил України вразили командний пункт російських окупантів в районі населеного пункту Олешки Херсонської області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

За попередніми даними, загинули понад 20 військовослужбовців противника, 11 отримали поранення. Серед загиблих є командир, начальник штабу, начальник інженерної служби та командир одного з взводів батальйону.

Високоточним бомбовим ударом Повітряних сил України успішно уражено командний пункт батальйону окупантів в районі Олешок. Окупанти ніколи не матимуть спокою на нашій землі! Боротьба триває!

- заявили в Генштабі.

Нагадаємо

В ніч на 10 серпня невідомі дрони атакували саратовську область рф, спричинивши вибухи та пожежу біля нафтопереробного заводу. Загинула одна людина, є постраждалі, один БПЛА впав у житловому дворі.

Пізніше Генштаб ЗСУ ЗСУ підтвердив удар БПЛА по НПЗ у саратові.

Також УНН повідомляв, що російські військові завдали удару по житловому будинку в селі Дудчани на Херсонщині. Внаслідок удару пошкоджено фасад, покрівлю та вибито вікна.

Євген Устименко

СуспільствоВійна
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України
Херсонська область