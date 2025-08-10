Загинуло понад 20 окупантів, серед них - командир і начальник штабу: авіація ЗСУ знищила командний пункт росіян на Херсонщині
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ вразили командний пункт російських окупантів в Олешках Херсонської області. Загинуло понад 20 військових, серед них командир та начальник штабу.
Повітряні сили Збройних сил України вразили командний пункт російських окупантів в районі населеного пункту Олешки Херсонської області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
За попередніми даними, загинули понад 20 військовослужбовців противника, 11 отримали поранення. Серед загиблих є командир, начальник штабу, начальник інженерної служби та командир одного з взводів батальйону.
Високоточним бомбовим ударом Повітряних сил України успішно уражено командний пункт батальйону окупантів в районі Олешок. Окупанти ніколи не матимуть спокою на нашій землі! Боротьба триває!
Нагадаємо
В ніч на 10 серпня невідомі дрони атакували саратовську область рф, спричинивши вибухи та пожежу біля нафтопереробного заводу. Загинула одна людина, є постраждалі, один БПЛА впав у житловому дворі.
Пізніше Генштаб ЗСУ ЗСУ підтвердив удар БПЛА по НПЗ у саратові.
Також УНН повідомляв, що російські військові завдали удару по житловому будинку в селі Дудчани на Херсонщині. Внаслідок удару пошкоджено фасад, покрівлю та вибито вікна.