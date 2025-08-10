Окупанти атакували дронами багатоквартирний будинок на Херсонщині

$41.460.00
48.280.00
ukenru
08:18 • 8252 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 45563 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 126714 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 98329 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 272393 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 154970 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 332563 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 304607 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 106960 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 149638 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
2.5м/с
34%
754мм
Популярнi новини
Дрони атакували саратовську область рф: імовірно, палає НПЗ, є загиблийVideo10 серпня, 01:48 • 8870 перегляди
кремль натякнув на історичну близькість Аляски до росії перед зустріччю Трампа та Путіна - ISW10 серпня, 02:33 • 20736 перегляди
Україну накриє мінлива хмарність: де очікувати град та шквалиPhoto10 серпня, 03:58 • 4424 перегляди
Стармер і Макрон будуть "підтримувати тісний контакт" перед зустріччю Трампа з путіним10 серпня, 04:17 • 5996 перегляди
Тисячі ізраїльтян вийшли на протест через план Нетаньягу щодо ГазиPhoto10 серпня, 04:40 • 35257 перегляди
Публікації
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 332569 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 211730 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 304609 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 313155 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 217163 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Аляска
Фінляндія
Реклама
УНН Lite
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 52991 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 126714 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 313153 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 227559 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 236906 перегляди
Актуальне
Вашингтон пост
Bild
Безпілотний літальний апарат
Financial Times
Ґардіан

Окупанти атакували дронами багатоквартирний будинок на Херсонщині

Київ • УНН

 • 1100 перегляди

Російські військові завдали удару по житловому будинку в селі Дудчани на Херсонщині. Пошкоджено фасад, покрівлю та вибито вікна.

Окупанти атакували дронами багатоквартирний будинок на Херсонщині

російські військові вдарили по житловому будинку у селі Дудчани Милівської громади на Херсонщині. Передає УНН з посиланням на Херсонську ОВА.

Деталі

Удари прийшлися по багатоквартирному будинку. Там пошкоджено фасад та покрівлю, а також вибито вікна. 

- передає відомство у дописі про обставини інциденту. 

Нагадаємо

Російські військові повторно атакували маршрутку в передмісті Херсона, травмувавши трьох поліцейських. 

У патрульній поліції показали перші хвилини після прибуття на допомогу постраждалим внаслідок російського удару по маршрутці у передмісті Херсона. 

Ігор Тележніков

Війна
Херсонська область
Херсон