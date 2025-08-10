Окупанти атакували дронами багатоквартирний будинок на Херсонщині
Київ • УНН
Російські військові завдали удару по житловому будинку в селі Дудчани на Херсонщині. Пошкоджено фасад, покрівлю та вибито вікна.
російські військові вдарили по житловому будинку у селі Дудчани Милівської громади на Херсонщині. Передає УНН з посиланням на Херсонську ОВА.
Деталі
Удари прийшлися по багатоквартирному будинку. Там пошкоджено фасад та покрівлю, а також вибито вікна.
Нагадаємо
Російські військові повторно атакували маршрутку в передмісті Херсона, травмувавши трьох поліцейських.
У патрульній поліції показали перші хвилини після прибуття на допомогу постраждалим внаслідок російського удару по маршрутці у передмісті Херсона.