08:18 • 7552 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 44823 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 126110 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 97925 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 272019 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 154809 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 332190 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 304379 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 106944 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 149613 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Оккупанты атаковали дронами многоквартирный дом на Херсонщине

Киев • УНН

 • 864 просмотра

Российские военные нанесли удар по жилому дому в селе Дудчаны на Херсонщине. Повреждены фасад, кровля и выбиты окна.

Оккупанты атаковали дронами многоквартирный дом на Херсонщине

российские военные ударили по жилому дому в селе Дудчаны Мыловской общины на Херсонщине. Передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Детали

Удары пришлись по многоквартирному дому. Там поврежден фасад и кровля, а также выбиты окна. 

- передает ведомство в сообщении об обстоятельствах инцидента. 

Напомним

Российские военные повторно атаковали маршрутку в пригороде Херсона, травмировав трех полицейских. 

В патрульной полиции показали первые минуты после прибытия на помощь пострадавшим в результате российского удара по маршрутке в пригороде Херсона. 

Игорь Тележников

Война
Херсонская область
Херсон