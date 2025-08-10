Оккупанты атаковали дронами многоквартирный дом на Херсонщине
Киев • УНН
Российские военные нанесли удар по жилому дому в селе Дудчаны на Херсонщине. Повреждены фасад, кровля и выбиты окна.
российские военные ударили по жилому дому в селе Дудчаны Мыловской общины на Херсонщине.
Детали
Удары пришлись по многоквартирному дому. Там поврежден фасад и кровля, а также выбиты окна.
Напомним
