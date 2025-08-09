росіяни дроном повторно атакували маршрутку у передмісті Херсона, травмувавши поліцейських
Київ • УНН
Російські військові повторно атакували маршрутку в передмісті Херсона, травмувавши трьох поліцейських. Це сталося після смертоносного удару, який забрав життя двох цивільних та поранив шістнадцять.
Російські військові у передмісті Херсона повторно атакували після ворожого смертоносного удару по маршрутці, травмувавши трьох поліцейських, повідомиили у ГУНП у Херсонській області у суботу, пише УНН.
Деталі
Удар ворожого дрона по автобусу із цивільними забрав життя двох людей.
Під час спроби поліцейськими дістати з салону автобуса тіла загиблих сталося повторне влучання FPV-дрону в транспортний засіб. В результаті троє працівників поліції отримали контузії
Свій черговий злочин проти цивільного населення російські окупанти вчинили сьогодні близько 8-ої години ранку – FPV-дрон вдарив по рейсовому автобусу.
Щее шістнадцять - отримали поранення різного ступеню тяжкості, двоє з них перебувають у тяжкому стані.
