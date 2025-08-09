росіяни атакували маршрутку у передмісті Херсона: є загиблі і поранені
Київ • УНН
9 серпня 2025 року російські військові атакували маршрутний автобус у передмісті Херсона безпілотником. Двоє цивільних загинули, 10 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Російські військові вранці атакували маршрутний автобус у передамісті Херсона безпілотником, відомо про двох загиблих та поранених, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі у суботу, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 9 серпня близько 08:30 військовослужбовці збройних сил рф здійснили удар безпілотним літальним апаратом по маршрутному автобусу, який рухався у передмісті Херсона.
"Унаслідок атаки загинули двоє цивільних осіб. Наразі також відомо, що шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомили у прокуратурі.
Усі постраждалі під час обстрілу, як вказано, перебували всередині транспортного засобу.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін згодом уточнив, що "десятеро жителів області поранені, з них двоє дістали тяжкі травми". І що, "попередньо, через цей терористичний удар загинули двоє чоловіків".
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
Доповнення
За даними голови ОВА, у Херсонській області минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували 36 населених пунктів, у тому числі Херсон. російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, пошкодили 2 багатоповерхівки та 6 приватних будинків, понівечили тролейбус. Через російську агресію минулої доби на Херсонщині 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення, з них - 1 дитина.