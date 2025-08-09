$41.460.00
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
Бійці ГУР уразили РЛС "Єнісєй" у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила Україна
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов'язаним
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
росіяни атакували маршрутку у передмісті Херсона: є загиблі і поранені

Київ • УНН

 • 948 перегляди

9 серпня 2025 року російські військові атакували маршрутний автобус у передмісті Херсона безпілотником. Двоє цивільних загинули, 10 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

росіяни атакували маршрутку у передмісті Херсона: є загиблі і поранені

Російські військові вранці атакували маршрутний автобус у передамісті Херсона безпілотником, відомо про двох загиблих та поранених, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі у суботу, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 9 серпня близько 08:30 військовослужбовці збройних сил рф здійснили удар безпілотним літальним апаратом по маршрутному автобусу, який рухався у передмісті Херсона.

"Унаслідок атаки загинули двоє цивільних осіб. Наразі також відомо, що шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомили у прокуратурі.

Усі постраждалі під час обстрілу, як вказано, перебували всередині транспортного засобу.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін згодом уточнив, що "десятеро жителів області поранені, з них двоє дістали тяжкі травми". І що, "попередньо, через цей терористичний удар загинули двоє чоловіків". 

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Доповнення

За даними голови ОВА, у Херсонській області минулої доби під ворожим дроновим терором та  артилерійськими обстрілами перебували 36 населених пунктів, у тому числі Херсон. російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, пошкодили 2 багатоповерхівки та 6 приватних будинків, понівечили тролейбус. Через російську агресію минулої доби на Херсонщині 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення, з них - 1 дитина.

Юлія Шрамко

Війна
Херсон