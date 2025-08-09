$41.460.00
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 66566 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 52649 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 158034 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 154698 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 82259 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 133927 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 74580 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 53594 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 38370 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
россияне атаковали маршрутку в пригороде Херсона: есть погибшие и раненые

Киев • УНН

 • 536 просмотра

9 августа 2025 года российские военные атаковали маршрутный автобус в пригороде Херсона беспилотником. Двое гражданских погибли, шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

россияне атаковали маршрутку в пригороде Херсона: есть погибшие и раненые

Российские военные утром атаковали маршрутный автобус в пригороде Херсона беспилотником, известно о двух погибших и раненых, сообщили в Херсонской областной прокуратуре в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 9 августа около 08:30 военнослужащие вооруженных сил рф нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по маршрутному автобусу, который двигался в пригороде Херсона.

"В результате атаки погибли двое гражданских лиц. Сейчас также известно, что шесть человек получили ранения различной степени тяжести", - сообщили в прокуратуре.

Все пострадавшие во время обстрела, как указано, находились внутри транспортного средства.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин впоследствии уточнил, что "десять жителей области ранены, из них двое получили тяжелые травмы". И что, "предварительно, из-за этого террористического удара погибли двое мужчин". 

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

По данным главы ОВА, в Херсонской области за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором и артиллерийскими обстрелами находились 36 населенных пунктов, в том числе Херсон. Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, повредили 2 многоэтажки и 6 частных домов, изувечили троллейбус. Из-за российской агрессии за прошедшие сутки на Херсонщине 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения, из них - 1 ребенок.

Юлия Шрамко

Война
Херсон