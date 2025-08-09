россияне атаковали маршрутку в пригороде Херсона: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
9 августа 2025 года российские военные атаковали маршрутный автобус в пригороде Херсона беспилотником. Двое гражданских погибли, шесть человек получили ранения различной степени тяжести.
Российские военные утром атаковали маршрутный автобус в пригороде Херсона беспилотником, известно о двух погибших и раненых, сообщили в Херсонской областной прокуратуре в субботу, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 9 августа около 08:30 военнослужащие вооруженных сил рф нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по маршрутному автобусу, который двигался в пригороде Херсона.
"В результате атаки погибли двое гражданских лиц. Сейчас также известно, что шесть человек получили ранения различной степени тяжести", - сообщили в прокуратуре.
Все пострадавшие во время обстрела, как указано, находились внутри транспортного средства.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин впоследствии уточнил, что "десять жителей области ранены, из них двое получили тяжелые травмы". И что, "предварительно, из-за этого террористического удара погибли двое мужчин".
Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
По данным главы ОВА, в Херсонской области за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором и артиллерийскими обстрелами находились 36 населенных пунктов, в том числе Херсон. Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, повредили 2 многоэтажки и 6 частных домов, изувечили троллейбус. Из-за российской агрессии за прошедшие сутки на Херсонщине 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения, из них - 1 ребенок.