россияне дроном повторно атаковали автобус в пригороде Херсона, травмировав полицейских
Киев • УНН
Российские военные повторно атаковали маршрутку в пригороде Херсона, травмировав троих полицейских. Это произошло после смертоносного удара, который унес жизни двух гражданских и ранил шестнадцать.
Российские военные в пригороде Херсона повторно атаковали после вражеского смертоносного удара по маршрутке, травмировав трех полицейских, сообщили в ГУНП в Херсонской области в субботу, пишет УНН.
Детали
Удар вражеского дрона по автобусу с гражданскими унес жизни двух человек.
Во время попытки полицейскими достать из салона автобуса тела погибших произошло повторное попадание FPV-дрона в транспортное средство. В результате трое сотрудников полиции получили контузии
Свое очередное преступление против гражданского населения российские оккупанты совершили сегодня около 8 часов утра – FPV-дрон ударил по рейсовому автобусу.
Еще шестнадцать - получили ранения различной степени тяжести, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
