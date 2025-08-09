Удар рф по маршрутці у передмісті Херсона: у патрульній поліції показали перші хвилини після прибуття на допомогу
Київ • УНН
Ворожий дрон-камікадзе влучив у рейсовий автобус під Херсоном. Загинуло двоє людей, шістнадцять отримали поранення.
У патрульній поліції показали перші хвилини після прибуття на допомогу постраждалим внаслідок російського удару по маршрутці у передмісті Херсона. Відео оприлюднив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Херсон. Сьогодні ворог знову вдарив по цивільних. Цього разу - по рейсовому автобусу, в якому їхали люди, що просто поверталися додому. Дрон-камікадзе влучив у транспорт, сповнений пасажирів. 16 людей дістали поранення, 2 - загинули на місці. Це страшний біль і невимовна втрата для їхніх близьких", - написав Білошицький.
Кількість постраждалих від атаки рф дроном на маршрутку зросла до 1609.08.25, 10:41 • 2124 перегляди
"Ми прибули миттєво. Разом із медиками рятували постраждалих, допомогли евакуювати одного з потерпілих до шпиталю", - зазначив перший заступник начальника патрульної поліції.
Він повідомив, що "під час спроби поліцейськими дістати з салону автобуса тіла загиблих сталося повторне влучання FPV-дрона - троє працівників поліції отримали контузії".
росіяни дроном повторно атакували маршрутку у передмісті Херсона, травмувавши поліцейських09.08.25, 11:39 • 2570 переглядiв
"Ворог знову показав своє справжнє обличчя - обличчя терору. Ми ж залишаємося поруч із нашими людьми завжди", - наголосив Білошицький.