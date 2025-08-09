Удар рф по маршрутці у передмісті Херсона: у патрульній поліції показали перші хвилини після прибуття на допомогу

$41.460.00
9 серпня, 06:10 • 25425 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 152232 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 91067 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 231588 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 221973 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 98651 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 143533 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 77345 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 55560 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 38965 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
путін передав орден леніна для співробітниці ЦРУ, син якої загинув, воюючи за росію9 серпня, 03:19 • 46246 перегляди
Адміністрація Трампа посилює тиск на Гарвард через патенти та фінансування досліджень 9 серпня, 04:10 • 10110 перегляди
Україна синхронізувала з США цьогорічні санкції щодо рф: Зеленський увів у дію рішення РНБО07:36 • 25746 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф неправильно зрозумів путіна - Bild09:42 • 13891 перегляди
Вихід з Донбасу загрожує втратою "поясу фортець", який стримував рф 11 років - ISW 09:59 • 24321 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 231588 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 142736 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 221973 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 222090 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 159084 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Дональд Туск
Кір Стармер
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Донецька область
Харківська область
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 222090 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 197833 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 209322 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 212259 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 198957 перегляди
Шахед-136
The New York Times
Bild
Tesla Model Y
Financial Times

Удар рф по маршрутці у передмісті Херсона: у патрульній поліції показали перші хвилини після прибуття на допомогу

Київ • УНН

 • 1172 перегляди

Ворожий дрон-камікадзе влучив у рейсовий автобус під Херсоном. Загинуло двоє людей, шістнадцять отримали поранення.

Удар рф по маршрутці у передмісті Херсона: у патрульній поліції показали перші хвилини після прибуття на допомогу

У патрульній поліції показали перші хвилини після прибуття на допомогу постраждалим внаслідок російського удару по маршрутці у передмісті Херсона. Відео оприлюднив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Херсон. Сьогодні ворог знову вдарив по цивільних. Цього разу - по рейсовому автобусу, в якому їхали люди, що просто поверталися додому. Дрон-камікадзе влучив у транспорт, сповнений пасажирів. 16 людей дістали поранення, 2 - загинули на місці. Це страшний біль і невимовна втрата для їхніх близьких", - написав Білошицький.

Кількість постраждалих від атаки рф дроном на маршрутку зросла до 1609.08.25, 10:41 • 2124 перегляди

"Ми прибули миттєво. Разом із медиками рятували постраждалих, допомогли евакуювати одного з потерпілих до шпиталю", - зазначив перший заступник начальника патрульної поліції.

Він повідомив, що "під час спроби поліцейськими дістати з салону автобуса тіла загиблих сталося повторне влучання FPV-дрона - троє працівників поліції отримали контузії".

росіяни дроном повторно атакували маршрутку у передмісті Херсона, травмувавши поліцейських09.08.25, 11:39 • 2570 переглядiв

"Ворог знову показав своє справжнє обличчя - обличчя терору. Ми ж залишаємося поруч із нашими людьми завжди", - наголосив Білошицький.

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна
Херсон