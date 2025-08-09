$41.460.00
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 145439 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 87986 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 225825 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 216669 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 97319 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 142755 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 77125 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 55413 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 38922 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 216722 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 217966 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 156472 просмотра
Удар РФ по маршрутке в пригороде Херсона: в патрульной полиции показали первые минуты после прибытия на помощь

Киев • УНН

 904 просмотра

Вражеский дрон-камикадзе попал в рейсовый автобус под Херсоном. Погибли два человека, шестнадцать получили ранения.

Удар РФ по маршрутке в пригороде Херсона: в патрульной полиции показали первые минуты после прибытия на помощь

В патрульной полиции показали первые минуты после прибытия на помощь пострадавшим в результате российского удара по маршрутке в пригороде Херсона. Видео обнародовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий в Telegram, пишет УНН.

Подробности

"Херсон. Сегодня враг снова ударил по гражданским. На этот раз - по рейсовому автобусу, в котором ехали люди, просто возвращавшиеся домой. Дрон-камикадзе попал в транспорт, полный пассажиров. 16 человек получили ранения, 2 - погибли на месте. Это страшная боль и невыразимая потеря для их близких", - написал Белошицкий.

Число пострадавших от атаки РФ дроном на маршрутку возросло до 1609.08.25, 10:41 • 2022 просмотра

"Мы прибыли мгновенно. Вместе с медиками спасали пострадавших, помогли эвакуировать одного из пострадавших в госпиталь", - отметил первый заместитель начальника патрульной полиции.

Он сообщил, что "во время попытки полицейскими достать из салона автобуса тела погибших произошло повторное попадание FPV-дрона - трое сотрудников полиции получили контузии".

россияне дроном повторно атаковали маршрутку в пригороде Херсона, травмировав полицейских09.08.25, 11:39 • 2430 просмотров

"Враг снова показал свое истинное лицо - лицо террора. Мы же остаемся рядом с нашими людьми всегда", - подчеркнул Белошицкий.

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
Херсон