Удар РФ по маршрутке в пригороде Херсона: в патрульной полиции показали первые минуты после прибытия на помощь
Киев • УНН
Вражеский дрон-камикадзе попал в рейсовый автобус под Херсоном. Погибли два человека, шестнадцать получили ранения.
В патрульной полиции показали первые минуты после прибытия на помощь пострадавшим в результате российского удара по маршрутке в пригороде Херсона. Видео обнародовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий в Telegram, пишет УНН.
Подробности
"Херсон. Сегодня враг снова ударил по гражданским. На этот раз - по рейсовому автобусу, в котором ехали люди, просто возвращавшиеся домой. Дрон-камикадзе попал в транспорт, полный пассажиров. 16 человек получили ранения, 2 - погибли на месте. Это страшная боль и невыразимая потеря для их близких", - написал Белошицкий.
"Мы прибыли мгновенно. Вместе с медиками спасали пострадавших, помогли эвакуировать одного из пострадавших в госпиталь", - отметил первый заместитель начальника патрульной полиции.
Он сообщил, что "во время попытки полицейскими достать из салона автобуса тела погибших произошло повторное попадание FPV-дрона - трое сотрудников полиции получили контузии".
"Враг снова показал свое истинное лицо - лицо террора. Мы же остаемся рядом с нашими людьми всегда", - подчеркнул Белошицкий.