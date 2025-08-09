Число пострадавших от атаки РФ дроном на маршрутку возросло до 16 9 августа 2025

Число раненых в результате удара РФ дроном по маршрутке в пригороде Херсона возросло до 16, два человека погибли, сообщили в Херсонской областной прокуратуре в субботу, пишет УНН.

По состоянию на 10:20 в результате сброса взрывного устройства с дрона на маршрутный автобус погибли два человека. Еще 16 гражданских получили ранения и были госпитализированы, среди них 2 пострадавших - в тяжелом состоянии