06:10 • 11363 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 76000 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 56747 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 165953 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 162064 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 83991 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 134917 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 74861 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 53804 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 38429 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Число пострадавших от атаки РФ дроном на маршрутку возросло до 16 9 августа 2025

Киев • УНН

 • 178 просмотра

В пригороде Херсона в результате атаки дрона на маршрутный автобус погибли два человека. Шестнадцать гражданских получили ранения и были госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии.

Число пострадавших от атаки РФ дроном на маршрутку возросло до 16

Число раненых в результате удара РФ дроном по маршрутке в пригороде Херсона возросло до 16, два человека погибли, сообщили в Херсонской областной прокуратуре в субботу, пишет УНН.

По состоянию на 10:20 в результате сброса взрывного устройства с дрона на маршрутный автобус погибли два человека. Еще 16 гражданских получили ранения и были госпитализированы, среди них 2 пострадавших - в тяжелом состоянии

- сообщили в прокуратуре.

Напомним

9 августа утром российские военные атаковали маршрутку в пригороде Херсона беспилотником.

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
Херсон