Кількість постраждалих від атаки рф дроном на маршрутку зросла до 16 9 серпня 2025

Кількість поранених внаслідок удару рф дроном по маршрутці у передмісті Херсона зросла до 16, двоє людей загинули, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі у суботу, пише УНН.

Станом на 10:20 внаслідок скиду вибухового пристрою з дрона на маршрутний автобус загинуло дві людини. Ще 16 цивільних отримали поранення та були госпіталізовані, серед них 2 постраждалих - у тяжкому стані