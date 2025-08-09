Кількість постраждалих від атаки рф дроном на маршрутку зросла до 16 9 серпня 2025
Київ • УНН
У передмісті Херсона внаслідок атаки дрона на маршрутний автобус загинуло двоє людей. Шістнадцять цивільних отримали поранення та були госпіталізовані, двоє з них у тяжкому стані.
Кількість поранених внаслідок удару рф дроном по маршрутці у передмісті Херсона зросла до 16, двоє людей загинули, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі у суботу, пише УНН.
Станом на 10:20 внаслідок скиду вибухового пристрою з дрона на маршрутний автобус загинуло дві людини. Ще 16 цивільних отримали поранення та були госпіталізовані, серед них 2 постраждалих - у тяжкому стані
Нагадаємо
9 серпня вранці російські військові атакували маршрутку у передмісті Херсона безпілотником.