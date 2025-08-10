$41.460.00
10 августа, 08:18 • 11471 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 50631 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 130756 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 101182 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 274762 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 155970 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 335255 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 306265 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 107081 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 149796 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Главная
политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Погибло более 20 оккупантов, среди них - командир и начальник штаба: авиация ВСУ уничтожила командный пункт россиян на Херсонщине

Киев • УНН

 • 482 просмотра

Воздушные силы ВСУ поразили командный пункт российских оккупантов в Олешках Херсонской области. Погибло более 20 военных, среди них командир и начальник штаба.

Погибло более 20 оккупантов, среди них - командир и начальник штаба: авиация ВСУ уничтожила командный пункт россиян на Херсонщине

Воздушные силы Вооруженных сил Украины поразили командный пункт российских оккупантов в районе населенного пункта Олешки Херсонской области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, погибли более 20 военнослужащих противника, 11 получили ранения. Среди погибших есть командир, начальник штаба, начальник инженерной службы и командир одного из взводов батальона.

Высокоточным бомбовым ударом Воздушных сил Украины успешно поражен командный пункт батальона оккупантов в районе Олешек. Оккупанты никогда не будут иметь покоя на нашей земле! Борьба продолжается!

- заявили в Генштабе.

Напомним

В ночь на 10 августа неизвестные дроны атаковали Саратовскую область РФ, вызвав взрывы и пожар возле нефтеперерабатывающего завода. Погиб один человек, есть пострадавшие, один БПЛА упал в жилом дворе.

Позже Генштаб ВСУ подтвердил удар БПЛА по НПЗ в Саратове.

Также УНН сообщал, что российские военные нанесли удар по жилому дому в селе Дудчаны на Херсонщине. В результате удара поврежден фасад, кровля и выбиты окна.

Евгений Устименко

ОбществоВойна
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Херсонская область