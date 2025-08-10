Погибло более 20 оккупантов, среди них - командир и начальник штаба: авиация ВСУ уничтожила командный пункт россиян на Херсонщине
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ поразили командный пункт российских оккупантов в Олешках Херсонской области. Погибло более 20 военных, среди них командир и начальник штаба.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины поразили командный пункт российских оккупантов в районе населенного пункта Олешки Херсонской области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
По предварительным данным, погибли более 20 военнослужащих противника, 11 получили ранения. Среди погибших есть командир, начальник штаба, начальник инженерной службы и командир одного из взводов батальона.
Высокоточным бомбовым ударом Воздушных сил Украины успешно поражен командный пункт батальона оккупантов в районе Олешек. Оккупанты никогда не будут иметь покоя на нашей земле! Борьба продолжается!
Напомним
В ночь на 10 августа неизвестные дроны атаковали Саратовскую область РФ, вызвав взрывы и пожар возле нефтеперерабатывающего завода. Погиб один человек, есть пострадавшие, один БПЛА упал в жилом дворе.
Позже Генштаб ВСУ подтвердил удар БПЛА по НПЗ в Саратове.
Также УНН сообщал, что российские военные нанесли удар по жилому дому в селе Дудчаны на Херсонщине. В результате удара поврежден фасад, кровля и выбиты окна.