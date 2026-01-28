$43.130.01
ЗСУ відмінусували 690 окупантів та понад 1000 безпілотників за добу – Генштаб

Київ • УНН

 • 298 перегляди

Сили оборони України ліквідували 690 російських окупантів та знищили 1012 БпЛА оперативно-тактичного рівня за добу. Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення наближаються до нових критичних позначок.

ЗСУ відмінусували 690 окупантів та понад 1000 безпілотників за добу – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував свіжі дані про втрати російської армії станом на ранок 28 січня. За останню добу Сили оборони ліквідували ще сотні загарбників та знищили велику кількість техніки, зокрема засобів повітряної розвідки. Про це пише УНН.

Деталі

Протягом минулої доби українські воїни ліквідували 690 російських окупантів. Окрім значних втрат серед особового складу, ворог залишився без великої кількості обладнання:

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – знищено 1 012 одиниць;
    • Артилерійські системи – виведено з ладу 22 одиниці;
      • Автомобільна техніка та автоцистерни – підбито 77 одиниць;
        • Бойові броньовані машини – ліквідовано 4 одиниці;
          • РСЗВ та спеціальна техніка – мінус 3 одиниці сумарно.

            Понад 80% ворожих цілей знищуються саме дронами, за минулий рік було уражено майже 820 тис. цілей росіян - Зеленський26.01.26, 20:44 • 3784 перегляди

            Загальна статистика за час війни

            Сумарні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення наближаються до нових критичних позначок. На сьогодні агресор втратив понад 1 млн 236 тисяч військових та понад 36 тисяч артилерійських систем. Найвищі показники втрат техніки за добу зафіксовано в сегменті безпілотників та автомобільного транспорту. 

            Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових28.01.26, 05:48 • 2192 перегляди

            Степан Гафтко

            Війна в Україні
            Техніка
            Війна в Україні
            Генеральний штаб Збройних сил України
            Україна