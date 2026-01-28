ВСУ ликвидировали 690 оккупантов и более 1000 беспилотников за сутки – Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал свежие данные о потерях российской армии по состоянию на утро 28 января. За последние сутки Силы обороны ликвидировали еще сотни захватчиков и уничтожили большое количество техники, в том числе средств воздушной разведки. Об этом пишет УНН.

Подробности

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали 690 российских оккупантов. Помимо значительных потерь среди личного состава, враг остался без большого количества оборудования:

БПЛА оперативно-тактического уровня – уничтожено 1 012 единиц;

Артиллерийские системы – выведено из строя 22 единицы;

Автомобильная техника и автоцистерны – подбито 77 единиц;

Боевые бронированные машины – ликвидировано 4 единицы;

РСЗО и специальная техника – минус 3 единицы суммарно.

Более 80% вражеских целей уничтожаются именно дронами, за прошлый год было поражено почти 820 тыс. целей россиян - Зеленский

Общая статистика за время войны

Суммарные потери врага с начала полномасштабного вторжения приближаются к новым критическим отметкам. На сегодняшний день агрессор потерял более 1 млн 236 тысяч военных и более 36 тысяч артиллерийских систем. Самые высокие показатели потерь техники за сутки зафиксированы в сегменте беспилотников и автомобильного транспорта.

Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных