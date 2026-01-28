$43.130.01
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 19588 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 36299 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 28688 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 42143 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 26749 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 46518 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 24491 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 18303 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 38964 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
ВСУ ликвидировали 690 оккупантов и более 1000 беспилотников за сутки – Генштаб

Киев • УНН

 • 472 просмотра

Силы обороны Украины ликвидировали 690 российских оккупантов и уничтожили 1012 БпЛА оперативно-тактического уровня за сутки. Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения приближаются к новым критическим отметкам.

ВСУ ликвидировали 690 оккупантов и более 1000 беспилотников за сутки – Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал свежие данные о потерях российской армии по состоянию на утро 28 января. За последние сутки Силы обороны ликвидировали еще сотни захватчиков и уничтожили большое количество техники, в том числе средств воздушной разведки. Об этом пишет УНН.

Подробности

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали 690 российских оккупантов. Помимо значительных потерь среди личного состава, враг остался без большого количества оборудования:

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – уничтожено 1 012 единиц;
    • Артиллерийские системы – выведено из строя 22 единицы;
      • Автомобильная техника и автоцистерны – подбито 77 единиц;
        • Боевые бронированные машины – ликвидировано 4 единицы;
          • РСЗО и специальная техника – минус 3 единицы суммарно.

            Более 80% вражеских целей уничтожаются именно дронами, за прошлый год было поражено почти 820 тыс. целей россиян - Зеленский

            Общая статистика за время войны

            Суммарные потери врага с начала полномасштабного вторжения приближаются к новым критическим отметкам. На сегодняшний день агрессор потерял более 1 млн 236 тысяч военных и более 36 тысяч артиллерийских систем. Самые высокие показатели потерь техники за сутки зафиксированы в сегменте беспилотников и автомобильного транспорта. 

            Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных

            Степан Гафтко

