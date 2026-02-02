Зміни у русі поїздів зберігаються у низці областей - Укрзалізниця
Київ • УНН
На Харківщині ділянка Лозова-Барвінкове-Краматорськ небезпечна, пасажири скористаються автобусами. У Запоріжжі можливе підвезення автобусами між Дніпром та Запоріжжям, рух поїздів на Сумщині зберігається попри обстріл Конотопа.
Зміни у русі поїздів зберігаються і можливі у Харківській, Запорізькій та Сумській областях 2 лютого, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у понеділок, пише УНН.
Харківщина
"Дільниця Лозова-Барвінкове-Краматорськ продовжує залишатися зоною підвищеного ризику, тож пасажирам слід скористатися автобусами з об'їзним маршрутом", - ідеться у повідомленні.
Запоріжжя
Моніторингові групи УЗ, як зазначається, продовжують посилений контроль загроз у регіоні.
"На поточну добу базовий сценарій - підвезення автобусами між Дніпром та Запоріжжям. Пасажирів, які прямуватимуть до Синельникова та Запоріжжя, просимо орієнтуватись на вказівки нашої поїзної бригади та вокзальників у Дніпрі. Пасажирів з Запоріжжя та Синельникова просимо уважно стежити за повідомленнями в застосунку та інструкціями вокзальників. Якщо безпекова ситуація дозволить - спробуємо точково "прорватися" поїздами, як у неділю, але безпека пасажирів та залізничників у даному випадку понад усе", - зазначили в УЗ.
Сумщина
"Попри обстріл Конотопа, рух зберігається, ситуацію посилено контролюють моніторингові групи УЗ. У разі безпосередньої небезпеки БПЛА будемо робити зупинки поблизу укриттів", - сказано у повідомленні.
Мандрівників закликали уважно стежити за оновленнями та обов'язково активувати push-сповіщення у застосунку УЗ.