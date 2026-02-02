$42.810.04
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зміни у русі поїздів зберігаються у низці областей - Укрзалізниця

Київ • УНН

 • 44 перегляди

На Харківщині ділянка Лозова-Барвінкове-Краматорськ небезпечна, пасажири скористаються автобусами. У Запоріжжі можливе підвезення автобусами між Дніпром та Запоріжжям, рух поїздів на Сумщині зберігається попри обстріл Конотопа.

Зміни у русі поїздів зберігаються у низці областей - Укрзалізниця

Зміни у русі поїздів зберігаються і можливі у Харківській, Запорізькій та Сумській областях 2 лютого, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у понеділок, пише УНН.

Харківщина

"Дільниця Лозова-Барвінкове-Краматорськ продовжує залишатися зоною підвищеного ризику, тож пасажирам слід скористатися автобусами з об'їзним маршрутом", - ідеться у повідомленні.

Запоріжжя

Моніторингові групи УЗ, як зазначається, продовжують посилений контроль загроз у регіоні.

"На поточну добу базовий сценарій - підвезення автобусами між Дніпром та Запоріжжям. Пасажирів, які прямуватимуть до Синельникова та Запоріжжя, просимо орієнтуватись на вказівки нашої поїзної бригади та вокзальників у Дніпрі. Пасажирів з Запоріжжя та Синельникова просимо уважно стежити за повідомленнями в застосунку та інструкціями вокзальників. Якщо безпекова ситуація дозволить - спробуємо точково "прорватися" поїздами, як у неділю, але безпека пасажирів та залізничників у даному випадку понад усе", - зазначили в УЗ.

росія знову атакувала залізницю: вдарила по тепловозу на Запоріжжі02.02.26, 09:40 • 594 перегляди

Сумщина

"Попри обстріл Конотопа, рух зберігається, ситуацію посилено контролюють моніторингові групи УЗ. У разі безпосередньої небезпеки БПЛА будемо робити зупинки поблизу укриттів", - сказано у повідомленні.

Мандрівників закликали уважно стежити за оновленнями та обов'язково активувати push-сповіщення у застосунку УЗ.

Юлія Шрамко

Суспільство
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Конотоп
Сумська область
Харківська область
Дніпро (місто)
Запоріжжя