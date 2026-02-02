Изменения в движении поездов сохраняются в ряде областей - Укрзализныця
Киев • УНН
В Харьковской области участок Лозовая-Барвенково-Краматорск опасен, пассажиры воспользуются автобусами. В Запорожье возможен подвоз автобусами между Днепром и Запорожьем, движение поездов на Сумщине сохраняется несмотря на обстрел Конотопа.
Изменения в движении поездов сохраняются и возможны в Харьковской, Запорожской и Сумской областях 2 февраля, сообщили в АО "Укрзализныця" в понедельник, пишет УНН.
Харьковщина
"Участок Лозовая-Барвенково-Краматорск продолжает оставаться зоной повышенного риска, поэтому пассажирам следует воспользоваться автобусами с объездным маршрутом", - говорится в сообщении.
Запорожье
Мониторинговые группы УЗ, как отмечается, продолжают усиленный контроль угроз в регионе.
"На текущие сутки базовый сценарий - подвоз автобусами между Днепром и Запорожьем. Пассажиров, которые будут следовать в Синельниково и Запорожье, просим ориентироваться на указания нашей поездной бригады и вокзальников в Днепре. Пассажиров из Запорожья и Синельниково просим внимательно следить за сообщениями в приложении и инструкциями вокзальников. Если ситуация с безопасностью позволит - попробуем точечно "прорваться" поездами, как в воскресенье, но безопасность пассажиров и железнодорожников в данном случае превыше всего", - отметили в УЗ.
Сумщина
"Несмотря на обстрел Конотопа, движение сохраняется, ситуацию усиленно контролируют мониторинговые группы УЗ. В случае непосредственной опасности БПЛА будем делать остановки вблизи укрытий", - сказано в сообщении.
Путешественников призвали внимательно следить за обновлениями и обязательно активировать push-уведомления в приложении УЗ.