Изменения в движении поездов сохраняются в ряде областей - Укрзализныця

$42.810.04
51.020.22
ukenru
1 февраля, 12:49 • 14316 просмотра
Неверифицированные терминалы Starlink прекратят работу в Украине: Федоров рассказал о деталях регистрации
1 февраля, 12:14 • 30264 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 48332 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 32211 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 39065 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 29082 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 47508 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 62637 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 39604 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 36734 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
Теги
Авторы
Россия в январе оккупировала почти вдвое меньше территории Украины, чем в конце 2025 года - DeepState
1 февраля, 22:22 • 6156 просмотра
Иран надеется на соглашение с США, но готов к войне - глава МИД
1 февраля, 22:55 • 7154 просмотра
Сибига: Россия в очередной раз подтверждает свой статус государства-террориста
1 февраля, 23:29 • 8856 просмотра
Не Гренландия: Трамп "в шутку" назвал будущий 51-й штат
2 февраля, 00:39 • 10483 просмотра
ISW: кремль пытается манипулировать Трампом в преддверии нового раунда "мирных" переговоров
04:01 • 4700 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
31 января, 10:00 • 65004 просмотра
31 января, 10:00 • 65004 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
30 января, 18:21 • 92653 просмотра
30 января, 18:21 • 92653 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровье
30 января, 16:26 • 69099 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем
30 января, 13:45 • 76349 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора
30 января, 12:58 • 76715 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Петр Павел
Али Хаменеи
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Днепропетровская область
Сумская область
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья Калифорнии
1 февраля, 06:27 • 21507 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ
31 января, 16:40 • 32361 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смерти
31 января, 09:00 • 34764 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder
31 января, 07:38 • 37453 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 3
30 января, 18:42 • 39577 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Техника
Фильм
Шахед-136

Изменения в движении поездов сохраняются в ряде областей - Укрзализныця

Киев • УНН

 • 170 просмотра

В Харьковской области участок Лозовая-Барвенково-Краматорск опасен, пассажиры воспользуются автобусами. В Запорожье возможен подвоз автобусами между Днепром и Запорожьем, движение поездов на Сумщине сохраняется несмотря на обстрел Конотопа.

Изменения в движении поездов сохраняются в ряде областей - Укрзализныця

Изменения в движении поездов сохраняются и возможны в Харьковской, Запорожской и Сумской областях 2 февраля, сообщили в АО "Укрзализныця" в понедельник, пишет УНН.

Харьковщина

"Участок Лозовая-Барвенково-Краматорск продолжает оставаться зоной повышенного риска, поэтому пассажирам следует воспользоваться автобусами с объездным маршрутом", - говорится в сообщении.

Запорожье

Мониторинговые группы УЗ, как отмечается, продолжают усиленный контроль угроз в регионе.

"На текущие сутки базовый сценарий - подвоз автобусами между Днепром и Запорожьем. Пассажиров, которые будут следовать в Синельниково и Запорожье, просим ориентироваться на указания нашей поездной бригады и вокзальников в Днепре. Пассажиров из Запорожья и Синельниково просим внимательно следить за сообщениями в приложении и инструкциями вокзальников. Если ситуация с безопасностью позволит - попробуем точечно "прорваться" поездами, как в воскресенье, но безопасность пассажиров и железнодорожников в данном случае превыше всего", - отметили в УЗ.

россия снова атаковала железную дорогу: ударила по тепловозу в Запорожской области02.02.26, 09:40 • 740 просмотров

Сумщина

"Несмотря на обстрел Конотопа, движение сохраняется, ситуацию усиленно контролируют мониторинговые группы УЗ. В случае непосредственной опасности БПЛА будем делать остановки вблизи укрытий", - сказано в сообщении.

Путешественников призвали внимательно следить за обновлениями и обязательно активировать push-уведомления в приложении УЗ.

Юлия Шрамко

Общество
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Конотоп
Сумская область
Харьковская область
Днепр
Запорожье