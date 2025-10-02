Зміна місця служби між ЗСУ та НГУ скоро запрацює в Армія+: коли чекати

Міноборони готує запуск нової можливості в застосунку Армія+. Військові зможуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними Силами та Національною гвардією України. Ця нова процедура передбачена рішенням Уряду від 1 жовтня, передає УНН із посиланням на повідомлення відомства.

В українській армії служить багато фахових спеціалістів. Нова функція дасть більше можливостей застосовувати свої навички за призначенням, а командирам — залучати військову та цивільну експертизу та підсилювати підрозділи новими знаннями - зазначила заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

Міноборони запускає нову цифрову систему обліку "Імпульс" для заміни паперової документації - Шмигаль

За даними відомства, новий функціонал запрацює в Армія+ найближчим часом — після публікації змін і набрання чинності постанови. Міністерство оборони додатково повідомить про початок роботи функції на своїх офіційних ресурсах.

Цифровий документообіг у війську: у застосунку "Армія+" з'явився новий курс