Зміна місця служби між ЗСУ та НГУ скоро запрацює в Армія+: коли чекати
Київ • УНН
Міністерство оборони готує запуск нової можливості в застосунку Армія+, що дозволить військовим подавати електронні рапорти на зміну місця служби між ЗСУ та Нацгвардією. Ця процедура передбачена рішенням Уряду від 1 жовтня і запрацює незабаром після публікації змін.
Міноборони готує запуск нової можливості в застосунку Армія+. Військові зможуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними Силами та Національною гвардією України. Ця нова процедура передбачена рішенням Уряду від 1 жовтня, передає УНН із посиланням на повідомлення відомства.
В українській армії служить багато фахових спеціалістів. Нова функція дасть більше можливостей застосовувати свої навички за призначенням, а командирам — залучати військову та цивільну експертизу та підсилювати підрозділи новими знаннями
Міноборони запускає нову цифрову систему обліку "Імпульс" для заміни паперової документації - Шмигаль22.09.25, 11:17 • 2955 переглядiв
За даними відомства, новий функціонал запрацює в Армія+ найближчим часом — після публікації змін і набрання чинності постанови. Міністерство оборони додатково повідомить про початок роботи функції на своїх офіційних ресурсах.
Цифровий документообіг у війську: у застосунку "Армія+" з'явився новий курс13.09.25, 09:03 • 4026 переглядiв