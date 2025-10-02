$41.220.08
Эксклюзив
13:54 • 13377 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
13:45 • 20556 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
13:08 • 12591 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
12:31 • 16231 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13 • 23834 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 28554 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 30260 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 27073 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 48789 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
2 октября, 03:16 • 21135 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
Изменение места службы между ВСУ и НГУ скоро заработает в Армия+: когда ждать

Киев • УНН

 • 926 просмотра

Министерство обороны готовит запуск новой возможности в приложении Армия+, которая позволит военным подавать электронные рапорты на изменение места службы между ВСУ и Нацгвардией. Эта процедура предусмотрена решением Правительства от 1 октября и заработает вскоре после публикации изменений.

Изменение места службы между ВСУ и НГУ скоро заработает в Армия+: когда ждать

Минобороны готовит запуск новой возможности в приложении Армия+. Военные смогут подать электронный рапорт на изменение места службы между Вооруженными Силами и Национальной гвардией Украины. Эта новая процедура предусмотрена решением Правительства от 1 октября, передает УНН со ссылкой на сообщение ведомства.

В украинской армии служит много профессиональных специалистов. Новая функция даст больше возможностей применять свои навыки по назначению, а командирам — привлекать военную и гражданскую экспертизу и усиливать подразделения новыми знаниями.

- отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук.

Минобороны запускает новую цифровую систему учета "Импульс" для замены бумажной документации - Шмыгаль22.09.25, 11:17 • 2955 просмотров

По данным ведомства, новый функционал заработает в Армия+ в ближайшее время — после публикации изменений и вступления в силу постановления. Министерство обороны дополнительно сообщит о начале работы функции на своих официальных ресурсах.

Цифровой документооборот в армии: в приложении "Армия+" появился новый курс13.09.25, 09:03 • 4026 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоПолитика
Национальная гвардия Украины
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины