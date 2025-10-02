Изменение места службы между ВСУ и НГУ скоро заработает в Армия+: когда ждать
Киев • УНН
Министерство обороны готовит запуск новой возможности в приложении Армия+, которая позволит военным подавать электронные рапорты на изменение места службы между ВСУ и Нацгвардией. Эта процедура предусмотрена решением Правительства от 1 октября и заработает вскоре после публикации изменений.
В украинской армии служит много профессиональных специалистов. Новая функция даст больше возможностей применять свои навыки по назначению, а командирам — привлекать военную и гражданскую экспертизу и усиливать подразделения новыми знаниями.
По данным ведомства, новый функционал заработает в Армия+ в ближайшее время — после публикации изменений и вступления в силу постановления. Министерство обороны дополнительно сообщит о начале работы функции на своих официальных ресурсах.
