Изменение места службы между ВСУ и НГУ скоро заработает в Армия+: когда ждать

Минобороны готовит запуск новой возможности в приложении Армия+. Военные смогут подать электронный рапорт на изменение места службы между Вооруженными Силами и Национальной гвардией Украины. Эта новая процедура предусмотрена решением Правительства от 1 октября, передает УНН со ссылкой на сообщение ведомства.

В украинской армии служит много профессиональных специалистов. Новая функция даст больше возможностей применять свои навыки по назначению, а командирам — привлекать военную и гражданскую экспертизу и усиливать подразделения новыми знаниями. - отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук.

По данным ведомства, новый функционал заработает в Армия+ в ближайшее время — после публикации изменений и вступления в силу постановления. Министерство обороны дополнительно сообщит о начале работы функции на своих официальных ресурсах.

